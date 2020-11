MSV Duisburg: Gino Lettieri hat nur wenige Alternativen

Gino Lettieri muss seine Mannschaft erst noch kennenlernen. Während des Pressegesprächs am Sonntag vor dem Nachholspiel am Dienstag gegen den Halleschen FC (19 Uhr, Schauinsland-Reisen-Arena) fragte der neue Trainer des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg bei seinem Pressemann Niklas Ehrmuth nach: „Wer hatte unsere gelb-rote Karte?“ Ehrmuth soufflierte: „Scepi!“ Also: Lukas Scepanik kehrt in den Kader zurück.

Ansonsten ändert sich nicht viel, was das Personal angeht. Dominik Schmidt ist noch einmal gesperrt. Über Vincent Gembalies sagt der Trainer, dass er sich beim Abschlusstraining vor dem 1:2 gegen Türkgücü München an einer seiner vielen Muskeln verletzt hat. Es war vermutlich nicht der Bizeps. Jedenfalls fehlt der Innenverteidiger ebenfalls. Gleiches gilt für Mirnes Pepic (ebenfalls Probleme mit einem Muskel, der nicht der Bizeps ist).

Für Joshua Bitter und Leroy-Jacques Mickels kommt jede Einsatzhoffnung zu früh. Immerhin, Max Jansen könnte seine Erkältung auskuriert haben. Julian Hettwer, einer der wenigen Lichtblicke beim düsteren Kick im Münchener Olympiastadion, bleibt im Kader. Der Einsatz von Ahmet Engin scheint nicht gefährdet. Die Bandagen, die seinen linken Oberschenkel einfassten, dienten lediglich der Vorsorge. Engin hatte wieder „was gespürt“, da wollten die Verantwortlichen Marvin Compper und Branimir Bajic kein Risiko eingehen.

Junior Julian Hettwer (r.) gehört erneut zum Profikader. Foto: Thorsten Tillmann

Lettieri wird also wenig variieren. Es fehlen die Zeit und das Personal für größere Operationen am offenen Herzen. Der Coach ist in den nächsten zwei Wochen als Heiler gefragt. Seine „Medizin“ besteht im Wesentlichen aus Reden und Handauflegen. Das muss man viel hoffen und beten. Der MSV ist auf Rang 18 abgerutscht und der Hallesche FC – derzeit auf Platz 14 – gehört zu den Trittstufen, die den Weg aus dem Keller ermöglichen. Wenn das schon nicht über Kraft und Können gelingt, dann über gute Worte und eine noch bessere Taktik.

Lettieri relativiert Kritik an der Fitness

Dass die Mannschaft nicht fit ist, wie Marvin Compper zu Protokoll gab, relativierte der neue Mann an der Seitenlinie: „Sie hat nicht die Kraft für so ein aggressives Pressing.“ Das Zebra wird also versuchen, im 4-4-2-System eine ruhigere Kugel zu schieben. In der Trainer-Fachsprache heißt das: „mit taktischen Varianten arbeiten“.

Nur so kommt man in den kommenden zwei Wochen über die Runden. Gleich am Freitag geht es daheim gegen Verl weiter, dann am Dienstag ab nach Mannheim und am Sonntag danach schaut Dynamo Dresden in Duisburg vorbei. Bis dahin lassen sich keine neuen „Körner“ einlagern. Bestenfalls lässt sich das, was noch in der Brottrommel ist, klug rationieren. Lettieri hatte bereits bei seiner Vorstellung angekündigt, dass er rotieren will. Wenn es denn geht. Noch geht es nicht! Wilson Kamavuaka spielte in München auf der Sechs schwach. Arnold Budimbu versemmelte nicht allein die Chance zum 1:0. Connor Krempicki war unsichtbar. Aber gibt es derzeit bessere Leute im Team? Compper und Bajic, die viel von Fußball verstehen, haben sie nicht ausmachen können.

Der Wille für den Schritt mehr

In seiner kurzen Ansprache ans Team hat der Coach deutlich gemacht, was er erwartet: „Die Spieler müssen bereit sein, den Willen zu zeigen, wenn man sich müde fühlt, einen Schritt mehr zu gehen.“ Genau diese Kicker seien nun gefragt: „Wir brauchen Spieler, die nach 60 Minuten sagen: Da geht noch was.“ Arne Sicker dient dem Coach als bestes Beispiel. Lettieri fügt dann einen Satz hinzu, der gestandene Fans um Antidepressiva betteln lässt: „Ich denke, dass da fünf, sechs, sieben Spieler sind, die ohne Probleme, die 90 Minuten überstehen können.“ Aber was will man noch lange über vergossene Milch heulen.

Stattdessen fordert der Coach größere taktische Disziplin und ein besseres Positionsspiel. Das spart unnötige Wege. Dazu vermisst Lettieri Führungsqualität auf dem Platz. Doch, doch, Moritz Stoppelkamp stand gegen Türkgücü auf dem Feld. Der Trainer hat sich vorgenommen, von außen zu dirigieren: „Ich bin ein Trainertyp, der an der Linie viel arbeitet.“ Wie gesagt: Reden und Handauflegen. Mehr geht gerade nicht, denn der neue Mann auf dem Trainingsplatz sagt es offen: „Wir befinden uns in einer brenzligen Situation.“ Und: „Viele Möglichkeiten sind ja nicht da.“

Kleiner Trost: Lettieri kann in den kommenden zwei Wochen gelassen arbeiten. Was immer ihm die Fans an Vorschussdisteln in die Portale schrieben: Die Misere hat er nicht verschuldet, und keiner kann den Karren mit ein paar Trainingseinheiten aus dem Schlamm schubsen. Die Qualität der Truppe verrät zudem: Mehr als der Klassenerhalt ist nicht drin, auch wenn Torsten Lieberknecht stets betonte, die Mannschaft sei so gut wie im Vorjahr.

Mithin: Ein Sieg am Dienstag wäre schön und hilfreich wie ein Gipsverband nach einem Beinbruch. Einfordern darf man ihn nicht. Wunderheilungen haben die Eigenschaft, ausgesprochen selten vorzukommen. Sonst wären sie ja keine.