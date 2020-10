Duisburgs Kicker im Resteinsatz – EVD und Ducks im Lockdown

Duisburg. Der Amateurfußball am Niederrhein ruht – ab dem kommenden Montag. Nach den am Mittwoch in Berlin gefassten Beschlüssen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verkündete der Fußballverband Niederrhein am Donnerstagnachmittag sein weiteres Vorgehen. Im Gegensatz zum Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen wurde der Spielbetrieb nicht mit sofortiger Wirkung gestoppt; am kommenden Wochenende wird also noch einmal gekickt werden.

Allerdings wird das Programm ein überschaubares sein. Am Feiertag Allerheiligen, der auf den kommenden Sonntag fällt, dürfte die Kugel ohnehin erst ab 18 Uhr rollen, weshalb bei den Senioren von vornherein kein regulärer Ligenbetrieb angesetzt war. Es wird also lediglich einige Nachholspiele geben sowie einen Teil der geplanten Partien der ersten Runde im Nieder­rheinpokal. Einige sind freilich auch schon abgesetzt – darunter jene von Viktoria Buchholz gegen den TVD Velbert, da in Duisburg bereits seit einer Woche das Kontaktsportverbot für Amateure gilt.

Zwei Pokalspiele

Die beiden geplanten Auswärtspartien mit hiesiger Beteiligung dürften aber nach letztem Stand über die Bühne gehen und für einen schwer vorherzusagenden Zeitraum die letzten solchen sein. Oberligist FSV Duisburg muss beim Landesligisten Blau-Weiß Dingden ran, Landesligist SV Genc Osman ebenfalls in Hamminkeln beim A-Ligisten SV Brünen. „Wir werden auf jeden Fall spielen. Die Jungs haben gesagt, dass sie das wollen“, erklärt Ilyas Basol, Sportlicher Leiter von Genc Osman. Er betrachtet die aktuelle Entwicklung zwiegespalten: „Ich kann absolut nachvollziehen, dass man was machen muss. Ich habe unseren Spielern auch gesagt, dass sie sich vernünftig verhalten sollen. Ob aber der Amateursport so ein Faktor ist, weiß ich nicht.“

Auch das Pokalspiel des FSV in Dingden dürfte stattfinden – zumindest, wenn es nach Didi Schacht geht. Der Trainer des Oberligisten, der erst einmal bei seinem Team an der Seitenlinie stehen konnte, würde sich das wünschen: „Mir sind Pflichtspiele lieber als alles andere. Aber in diesen Tagen muss man mit Prognosen auch vorsichtig sein.“ In einer Sitzung des Vereins am Donnerstagabend sollte das weitere Vorgehen besprochen werden.

Nachwuchs bereits in der Zwangspause

Im Gegensatz zu den Senioren sind die Nachwuchskicker schon ab sofort in der Zwangspause. Der Verbandsjugendausschuss hat entschieden, dass die für den Zeitraum bis zum Sonntag angesetzten Pflichtspiele der Juniorinnen und Junioren abgesetzt werden. Auf Verbandsebene und in allen 13 FVN-Kreisen wäre ein kompletter Ligaspieltag vorgesehen gewesen.

Der Kreis Duisburg/Mülheim/Dinslaken hatte bereits vorher eigenständig entschieden, alle fürs Wochenende angesetzten Senioren- und Jugendspiele abzusagen.

Spielbetrieb im Eishockey ruht

EVD-Trainer Alex Jacobs und sein Team befinden sich ab sofort in der Zwangspause. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Der EV Duisburg befindet sich ab sofort im Lockdown. Zwar hatten die Füchse gerade erst eine Ausnahmegenehmigung bekommen, doch nach der neuen Allgemeinverfügung der Stadt, die die ab Montag bundesweiten Einschränkungen vorab in Kraft setzt, ruht auch der Eishockey-Spiel- und Trainingsbetrieb. Der Eishockey-Verband NRW hat alle Spiele auf Verbandsebene ab Montag abgesetzt.

„Konkret bedeutet das, dass alle für die Zeit vom 2. bis (zunächst) 30. November terminierten Spiele nicht stattfinden werden und auch nicht nachgeholt werden“, heißt es in einer Mitteilung des EHV. „Sobald der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden darf, geht es mit den dann geplanten Spielen weiter, die bis dahin ausgefallenen Spiele entfallen demnach ersatzlos.“ Was das für die Wertung der Saison mit den ja wohl „schiefen“ Tabellen bedeutet, bleibt unklar. „Wir finden das etwas befremdlich“, sagt Stavros Avgerinos, der Vorsitzende des EVD.

DNL3-Spiel fällt aus

Auch in der vom Deutschen Eishockey-Bund organisierten DNL3 werden die Jungfüchse das für das Wochenende geplante Spiel in Frankfurt nicht absolvieren. „Wir können auf diesem Level nicht zu einem Meisterschaftsspiel antreten, ohne trainiert zu haben“, betont Avgerinos. Hier will sich der DEB bald äußern, wie die Liga nach Lockdown-Ende fortgeführt werden soll. Auch das Testspiel der ersten Mannschaft gegen den Krefelder EV fällt aus. Am Dienstag oder Donnerstag ist eine Telefonkonferenz der Herren-Regionalliga geplant.

Die Skaterhockey-Kommission ISHD hat nun die bereits verkürzte Saison 2020 abgebrochen. Unklar ist, was das für die U-13-Schüler der Duisburg Ducks bedeutet, die den Aufstieg in die 1. Liga angestrebt haben und ihre Zweitliga-Gruppe klar anführen. „Wir hoffen natürlich, dass das Team aufrücken darf. Das haben sich die Kids einfach verdient und würde sportlich Sinn machen“, sagt Trainerin Sally Klöser.