Duisburgerin Ricarda Miller ist erneut Landesmeisterin

Duisburg. Ricarda Miller von der SG Duisburg-Süd hält die Fahne der Gewichtheber hoch. Ende April geht es zur Deutschen Meisterschaft nach Riesa.

Corona hat die Dinge für die Gewichtheber der SG Duisburg-Süd nicht einfacher gemacht. Einst hob Rolf Milser, der Olympiasieger von 1984, für den damaligen VfL Süd, nachdem er bei den Hochfelder Athleten begonnen hatte. Die Pandemie sorgte dafür, dass erst die Ligen abgesagt wurden – und dass später auch das Duisburger Team zerfiel, weil sich die Sportlerinnen und Sportlern anderen Vereinen anschlossen. „Teilweise in der Bundesliga. Das ist auch legitim“, sagt Abteilungsleiter Thorsten Wrobel.

Neuer Landesrekord

Doch wie schon im Vorjahr hält Ricarda Miller die Fahne hoch: Sie sicherte sich in Hagen die Landesmeisterschaft der Masters und qualifizierte sich für die Deutsche Meisterschaft Ende April in Riesa. In der Klasse W40 bis 64 Kilogramm stellte sie mit 52 Kilogramm im Reißen zudem einen neuen Landesrekord auf. Den bisherigen Bestwert überbot die Duisburgerin um ein Kilogramm. Mit den 65 Kilogramm im Stoßen war der Sieg schließlich perfekt. „Ricarda trainiert drei- bis viermal pro Woche“, beschreibt Wrobel den Aufwand, den Miller treibt. Nun reist sie nach Riesa, wo sie praktisch ebenfalls als Titelverteidigerin, nur eben in einer anderen Altersklasse antritt. „Noch kennen wir die Konkurrenz nicht, aber ein Platz unter den ersten drei ist durchaus das Ziel“, so Wrobel.

Der Abteilungsleiter hofft zudem darauf, bald wieder in den Ligabetrieb zurückkehren zu können. „Wir haben nun drei Leute erfolgreich zu C-Trainer-Lehrgängen geschickt. Damit haben wir eine gute Grundlage geschaffen“, sagt Wrobel. „Natürlich dauert der Aufbau eines Teams einige Zeit“, kann er den zeitlichen Rahmen noch nicht abschätzen. Die neue Wettkampfsaison startet im Herbst.

