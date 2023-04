Duisburger Zooläufer gehen im Juni in die 14. Runde

Duisburg. Am 2. Juni steigt die 14. Auflage des Duisburger Zoolaufes. Der Erlös ist für eine Messanlage gedacht.

Am Freitag, 2. Juni, steigt unter der Regie des Stadtsportbundes die 14. Auflage des Zoolaufs. Der SSB geht auch in diesem Jahr mit dem Merkur-Casino Duisburg als Hauptsponsor an den Start. Zudem präsentierte der SSB nun das offizielle Laufshirt des Rennens durch den Tierpark am Kaiserberg.

Zwei Delfine zieren das aktuelle T-Shirt. Denn mit den „laufenden Einnahmen“ wird in diesem Jahr die wichtige Bildungsarbeit des Zoos unterstützt. Dazu soll eine Messanlage etabliert werden, die die Schwimm-Geschwindigkeit der Großen Tümmler messen wird. Per Liveübertragung werden die Daten im Rahmen der Vorstellung der Delfine auf Bildschirme gespielt, sodass alle Besuchende die Spitzengeschwindigkeiten sehen können.

„Bildung ist neben Artenschutz und Forschung eine der Kernaufgaben für wissenschaftlich geführte zoologische Gärten. Mit der Installation der neuen Technik können wir veranschaulichen, welche Spitzengeschwindigkeiten Große Tümmler erreichen. Das erweitert unser edukativ angelegtes Programm mit unseren Delfinen und trägt nachhaltig zur Bildung bei“, verdeutlicht Zoodirektorin Astrid Stewin.

Als Funrun ist der Zoolauf nicht nur etabliert, sondern in der Laufszene äußerst beliebt. Das neue Shirt wird dabei nicht jeder Teilnehmer tragen. Das Rennen lebt auch von den Verkleidungen der Läuferinnen und Läufer. Der Stadtsportbund wird auch in diesem Jahr die schönsten Verkleidungen prämieren.

Uwe Busch, Geschäftsführer des Stadtsportbundes macht deutlich, dass die Partnerschaft bereits in der Vergangenheit viel Gutes bewirkt hat. Seit Beginn der Laufserie im Jahr 2005 konnte der Stadtsportbund gemeinsam mit dem Casino Duisburg die Arche am Kaiserberg mit mehr als 125.000 Euro unterstützen und vielfältige Projekte umsetzen. „Das nennt man treue Freundschaft“, so Uwe Busch.

