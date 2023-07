Duisburger Wasserballer haben Medaillen im Blick

Chengdu/Duisburg. Die deutschen Hochschulwasserballer mit drei Spielern des ASC Duisburg stehen in Chengdu vor dem Einzug ins Viertelfinale.

Die deutschen Hochschulwasserballer dürfen bei den FISU World University Games in Chengdu (China) vorsichtig in Richtung Medaillen schielen. Nach dem 14:8-Auftaktsieg über Japan zog die Mannschaft um Philipp Dolff, Lukas Küppers und Sascha Seifert vom ASC Duisburg am Samstag gegen Ungarn mit 13:18 (4:5, 3:3, 4:5, 2:5) den Kürzeren. „Wir haben viel zu optimieren und zu korrigieren. Ansonsten heißt es, einen kühlen Kopf bewahren“, meinte Küppers nach der wenig überraschenden Niederlage.

Das mit dem kühlen Kopf klappte im Schlüsselspiel am Sonntag gegen Griechenland hervorragend. Nach einem 2:5-Rückstand lief die Auswahl des Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverbandes ab dem zweiten Viertel zu Hochform auf, behielt mit 12:7 (2:5, 4:2, 4:0, 2:0) die Oberhand und wird die Gruppenphase nun mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als Zweiter beenden. Sascha Seifert und Mark Gansen, Duisburger in Diensten von Waspo 98 Hannover, steuerten je einen Treffer bei. Gegen Singapur, das Ungarn mit 2:27 und Griechenland mit 5:26 unterlag, besteht am Dienstag (4 Uhr deutscher Zeit) keine Stolpergefahr. Als Zweiter der Gruppe B trifft Deutschland im Viertelfinale am Freitag (9 Uhr) auf Georgien oder die USA. Mit beiden Teams haben die Schützlinge von Milos Sekulic in Chengdu Trainingseinheiten absolviert. (kök)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg