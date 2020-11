Duisburger Tischtennis-Spieler trauern um Werner Korten

Werner Korten an seinem 80. Geburtstag im März 2010. Der Duisburger Tischtennis-Funktionär starb nun im Alter von 90 Jahren.

Duisburg. Der frühere Journalist war im Duisburger Tischtennis eine Institution. Der Ruhrorter verstarb nun im Alter von 90 Jahren.

Der Duisburger Tischtennis-Sport und die Redaktion trauern um Werner Korten. Korten verstarb am Freitag im Alter von 90 Jahren. Über Jahrzehnte prägte der Ruhrorter die hiesige Tischtennis-Szene. Korten war für diese Zeitung als Redakteur tätig.

Kortens Verein war die DJK Rheinland Ruhrort/Meiderich. Werner Korten senior widmete sich der Vereinsarbeit mit viel Hingabe und Idealismus. Mit im Boot saß auch sein Sohn: Werner Korten junior. Korten gelang es über Jahre, eine schlagkräftige DJK-Mannschaft aufzustellen. Der ungarische Spitzenspieler Robert Lörinczi sorgte sogar für internationales Flair.

Zum ersten Mal stand Werner Korsten 1945 im Alter von 15 Jahren an der Tischtennisplatte – bei der Ruhrorter Pfarrjugend. Das Spiel mit dem kleinen 2,7 Gramm schweren Ball ließ ihn fortan nicht mehr los. Schnell stieg Korten zu einem Spitzenspieler auf und sammelte Erfolge und Trophäen. Zehnmal wurde er Deutscher Hochschulmeister, er wurde Europameister der katholischen Sportverbände, zweimal war er Deutscher Meister der Sportjournalisten, er nahm an der Weltmeisterschaft für Journalisten teil und spielte zudem in der DJK-Nationalmannschaft.

Sportplakette der Stadt Duisburg

Werner Korten erhielt zudem zahlreiche Verdienstnadeln – darunter die Sportplakette der Stadt Duisburg, die Goldene Ehrennadel des Stadtsportbundes Duisburg, und die Ehrennadeln des Bundesverbandes in Gold, Silber und Bronze. Bis ins hohe Alter stand Werner Korten noch an der Tischtennisplatte und brachte so manchen jungen Spieler zur Verzweiflung.

Als Journalist liebte Korten die Pressearbeit und übernahm die Tischtennis-Berichterstattung der Duisburger Tageszeitungen. Werner Korten war ein Mann vom alten Schlag: Als sich die Computer schon längst durchgesetzt hatten, vertraute er immer noch seiner alten klassischen Schreibmaschine.

Korten ging es nicht nur um die Ergebnisberichterstattung, sondern er hatte auch ein Faible für Kuriositäten, schätzte den Blick hinter die Kulissen und schrieb gerne über Zufallsbegegnungen in der Tischtennisszene.