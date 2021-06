Duisburger Sven Wies holt sich Europa-Silbermedaille

Duisburg. Der Triathlet vom Duisburger SV 98 muss sich beim Aquathlon-Wettkampf nur einem Konkurrenten beugen. Am Sonntag geht es in Tirol weiter.

Die Erwartungen wurden erfüllt. „Es war genau die Härte, auf die ich mich eingestellt hatte“, berichtete Triathlet Sven Wies vom Duisburger SV 98 nach dem ersten von zwei Europameisterschaftswettkämpfen innerhalb von vier Tagen am Walchsee nahe Kufstein im österreichischen Tirol. Beim Wettbewerb auf der Kurzstrecke in der Variante Aquathlon, bei der auf das Radfahren verzichtet wird, holte er sich die Silbermedaille in der Altersklasse M 30–34.

Das Rennen über 1000 Schwimm- und 5000 Laufmeter diente vor allem dazu, die Belastungsfähigkeit seines im vergangenen Jahr gebrochenen Fußes zu testen. Da gab es unter dem Strich keine nennenswerten Probleme zu vermelden. Kniffliger war es für den eher an die Mittel- und die Langdistanz gewöhnten Wies, auf den kurzen Strecken sofort wie benötigt auf Touren zu kommen: „Gefühlt ist das dann härter als die längeren Distanzen.“

Der Europameister ist Sonntag nicht dabei

Da coronabedingt der Start jedes einzelnen Teilnehmers in einem Abstand von drei Sekunden erfolgte, war auf der Strecke nicht gut erkennbar, wie das Feld zusammenlag. Am Ende brauchte Sven Wies eine Gesamtzeit von 33,15 Minuten, wobei er die zweitschnellste Schwimmzeit seiner Klasse einbrachte und im Laufen Vierter wurde. Nicht zu schlagen war an diesem Tag der Belgier Robin Sottiau, der schon nach 31,29 Minuten ins Ziel kam. „Ich habe nach dem Rennen mit ihm gesprochen. Da hat er mir gesagt, dass er am Sonntag nicht an den Start geht, weil er gar nicht Radfahren kann“, so Wies, der drei Sekunden Vorsprung auf den Dritten hatte, Jürgen Kühschweiger aus Österreich.

Ohne den Aquathlon-Experten Sottiau wird sich zeigen müssen, mit welchen Konkurrenten es Sven Wies also am Sonntag zu tun bekommt, wenn die Triathlon-Europameisterschaft des Verbandes ETU auf dem Programm steht. Hier steht dann die von ihm eher geschätzte Mitteldistanz auf dem Programm, also 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Fahrradfahren und zum Abschluss 21 Kilometer Laufen. Wenn auch hier der vormals lädierte Fuß mitspielt, kann Wies optimistisch in die zweite Jahreshälfte starten, in der dann mit dem erneuten Start beim Ironman auf Hawaii ein großes Highlight auf den 34-Jährigen wartet.

