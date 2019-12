Duisburger SV 98 verliert in Würzburg ein turbulentes Spiel

SV Würzburg 05 –

Duisburger SV 98 15:8

Viertel: 3:3, 3:0, 5:2, 4:3

Tore: Ranta (3), Florian Gromann (2), Becker, Sensen, Dostlebe.



Am liebsten hätte Christian Vollmert, Trainer des Duisburger SV 98, gar kein Wort mehr über die 8:15 (3:3, 0:3, 2:5, 3:4)-Niederlage beim SV Würzburg 05 in der Deutschen Wasserball-Liga (Pro B) verloren. Dabei gab es doch so viel zu erzählen. Letztlich rang sich Vollmert dann doch durch und berichtete von drei Roten Karten sowie längeren Spielunterbrechungen und „ellenlangen Diskussionen“. „Es war ein aufregender Tag“, so der 98-Trainer.

Ersten Anlass zur Aufregung bot ein zurückgenommener Fünfmeter für die 98er vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel wurde es noch turbulenter. Erst schied Kapitän Frederic Schüring nach einer höchst fragwürdigen Entscheidung aus. In der folgenden zehnminütigen Unterbrechung kochten die Emotionen weiter hoch. Dann erwischte es auch Torhüter Christopher Hans und schließlich Vollmert selbst. „Das war meine erste Rote Karte. Das hatte ich noch nie“, so Vollmert. Niklas Becker, der fortan das Tor hüten musste, konnte zwar noch zwei, drei Bälle entschärfen, das Spiel war dennoch verloren. Vollmert: „Ich muss aber auch sagen, dass wir ruhiger spielen müssen. Wir haben genug eigene Fehler gemacht.“