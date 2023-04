Duisburger SV 98 tütet den Klassenerhalt ein

Duisburg. Klarer 16:9-Erfolg gegen SGW Köln – nun geht es für den Duisburger SV 98 um die Ränge neun bis zwölf.

Der Duisburger SV 98 bleibt der Wasserball-Bundesliga erhalten. Durch das 16:9 (4:2, 4:3, 4:2, 4:2) gegen die SGW Köln sicherte sich der Altmeister den Klassenerhalt. „Ich bin froh, dass wir da jetzt einen Haken hinter haben. Die Erleichterung ist groß“, sagte Trainer Christian Vollmert. Anders als im ersten Duell der ersten Play-down-Runde, als die Blau-Weißen nach 1:5-Rückstand eine Punktlandung zum 12:11 hinlegten, hatten sie nach Djordje Tanaskovic’ Führungstreffer (4.) dauerhaft Oberwasser.

Bis zum 6:5 (15.) blieb Köln, angeführt vom starken Ägypter Aly Elaasar, auf Schlagdistanz. Mit vier Treffern in zweieinhalb Minuten sorgten die 98er für die Vorentscheidung und hielten die Konzentration im weiteren Verlauf hoch. „Wir wollten zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind. Das ist uns gelungen. Aber es war nochmal ein hartes Stück Arbeit“, so Vollmert. Ein Sonderlob verdiente sich Torhüter Stefan Popovic, der so gut hielt, dass bei der Wahl zum Spieler des Tages kein Weg an ihm vorbeiführte.

Durch die Erfolge über Köln steht fest, dass sich der DSV verbessern wird. Nach der vergangenen Saison stand Platz 14 zu Buche. Nun geht es um die Plätze neun bis zwölf. Jetzt wartet der SV Bayer Uerdingen, der den Düsseldorfer SC auf Distanz hielt. Gespielt wird voraussichtlich am Samstag in Uerdingen und am darauffolgenden Wochenende, 6./7. Mai, in Wedau.

Tore: Tanaskovic (5), Schmidt (3), Dostlebe, Ranta (je 2), Becker, Nosnik, Schöpp, Schüring.

