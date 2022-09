Christian Vollmert, Trainer des Duisburger SV 98, startet mit seinem Team in Plauen in die neue Wasserball-Saison.

Wasserball Duisburger SV 98 startet in Plauen in die neue Saison

Duisburg. Die Wasserballer des Duisburger SV 98 starten am 22. Oktober in der B-Gruppe der Bundesliga in die neue Saison.

Die Wasserballer des Duisburger SV 98 sind ab dem 22. Oktober schwer beschäftigt. In der B-Gruppe der Bundesliga trifft der Altmeister in Hin- und Rückspielen auf neun Konkurrenten.

Zum Auftakt muss die Mannschaft von Christian Vollmert die weite Reise zum SVV Plauen antreten. Die Vogtländer sind ebenso wie der SV Cannstatt, Deutscher Meister 2006, ins Oberhaus zurückgekehrt. Das letzte Spiel der Runde ist für den 12. März bei der SV Krefeld 72 terminiert. Da die B-Gruppe zur Saison 2023/24 wieder auf acht Mannschaften reduziert werden soll, steigen der Letzte und der Vorletzte direkt in die 2. Liga ihrer Landesgruppen ab. Der Siebt- und der Achtplatzierte müssen am Aufstiegsturnier der Zweitligisten teilnehmen, bei dem zwei Bundesliga-Plätze vergeben werden.

Der DSV 98 richtet den Blick freilich nicht nach unten, sondern nach oben. Die Wedauer haben das Potenzial, um unter den ersten Drei der B-Gruppe zu landen. Der Erste steigt direkt in die leistungsstärkere A-Gruppe auf, in der der ASC Duisburg spielt. Der Zweite und Dritte der B-Gruppe treffen im Zeitraum 22. März bis 2. April in der Relegation (Best of Three) auf den Siebten bzw. Sechsten der A-Gruppe.

Die Spiele des DSV 98: 22. Oktober (19 Uhr): SVV Plauen – DSV 98; 29. Oktober (18 Uhr): DSV 98 – SV Weiden; 30. Oktober (13 Uhr): DSV 98 – SV Würzburg; 5./6. November: 2. Runde im DSV-Pokal (Gegner wird noch ermittelt); 12. November (18 Uhr): DSV 98 – SGW Köln; 19. November (18 Uhr): Bayer Uerdingen – DSV 98; 26. November (18 Uhr): DSV 98 – Düsseldorfer SC; 3. Dezember (18 Uhr): DSV 98 – SV Krefeld 72; 17. Dezember (16.30): SV Würzburg – DSV 98; 18. Dezember (14 Uhr): SV Cannstatt – DSV 98; 14. Januar (Uhrzeit offen): Poseidon Hamburg – DSV 98; 21./22. Januar: gegebenenfalls Achtelfinale DSV-Pokal; 28. Januar (16 oder 18 Uhr): DSV 98 – SVV Plauen; 29. Januar (13 Uhr): DSV 98 – Poseidon Hamburg; 4. Februar (18 Uhr): DSV 98 – Bayer Uerdingen; 11./12. Februar: gegebenenfalls Viertelfinale DSV-Pokal; 18. Februar (18 Uhr): SV Weiden – DSV 98; 25. Februar (18 Uhr): Düsseldorfer SC – DSV 98; 26. Februar (14.30 Uhr): DSV 98 – SV Cannstatt; 4. März (18 Uhr): SGW Köln – DSV 98; 12. März (17 Uhr): SV Krefeld 72 – DSV 98; 22. März/2. April: gegebenenfalls Relegation um den Aufstieg zur A-Gruppe.

