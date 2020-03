Duisburger SV 1900 macht wieder einen Fehler zu viel

Da hatte der Duisburger SV 1900 sicher auf etwas mehr Schützenhilfe gehofft, so aber war es ein gebrauchter Sonntagnachmittag für die Wanheimerorter. Während die Schwarz-Roten selbst mit 2:3 (0:1) im Kellerduell dem Team von Schwarz-Weiß Düsseldorf unterlagen, überholte der SV Wermelskirchen die 1900er, weil der FSV Duisburg dort nicht über ein 1:1 hinauskam. Der DSV rutschte dadurch wieder auf den 15. Rang und damit einen Abstiegsplatz ab.

„Es war ein typisches 50:50-Spiel“, sagt DSV-Trainer Julien Schneider. „Aber genau in diesen Spielen machen wir immer einen Fehler zu viel.“ So war das späte 0:1 in der ersten Halbzeit, das Antonio Primorac in der Nachspielzeit markierte, nicht einmal das Hauptärgernis – sondern das 0:2 in der 58. Minute, erzielt von Jan Wester. „Das haben wir selbst nach einem riesigen individuellen Fehler aufgelegt“, so Schneider. „Letztlich war das die Vorentscheidung.“ Erst recht, weil Malte Boermans nur drei Minuten später das dritte Düsseldorfer Tor nachlegte.

„Nicht zum ersten Mal haben wir bei einem deutlichen Rückstand Moral bewiesen“, lobte Schneider die Einstellung seiner Mannschaft. So gelang Ahmet Can Simsek in der 67. Minute das 1:3. „Wir hatten noch über 20 Minuten Zeit. Leider ist unser zweites Tor viel zu spät gefallen“, so der Coach. Erst in der zweiten Nachspielminute stellte Simsek den Anschluss her.

Ärgerlich: Berkay Basri Ersöz schied schon nach 35 Minuten verletzt aus. „Es ist wieder die gleiche Verletzung am Oberschenkel“, erklärt Schneider. So kam Neuzugang Keita Taguchi zu seinem Debüt, konnte aber im ersten Spiel noch keine Akzente setzen.