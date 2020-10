Duisburger SV 1900 feiert 2:1-Sieg in Überruhr

Der Duisburger SV 1900 ist auf einem guten Weg, den Fehlstart von drei Niederlagen zu Beginn der Saison in der Fußball-Landesliga wieder auszubügeln. Nach dem Last-Minute-Derbysieg gegen Hamborn 07 setzten sich die Wanheimerorter nun mit 2:1 (2:1) bei Blau-Gelb Überruhr durch – und wieder hat George Michael Wiedemann seine Abgebrühtheit in den Schlusssekunden unter Beweis gestellt, auch wenn es diesmal die Nachspielzeit der ersten Halbzeit war.

„Nach einem Freistoß bringt Tolli den Ball sehr schön rein und George hat ihn dann verwandelt“, beschreibt Julien Schneider, der DSV-Trainer, die letztlich entscheidende Szene. Gerade „Tolli“, also Ionas-Apostolos Frantzozas, verdiente sich ein Lob für ein starkes Spiel. Er agierte in der Dreierkette und machte einen guten Job in der Defensive, in der die beiden Kapitäne Pierre Kanzen und Enes Bayram fehlten – und Furkan Akay, der sich per Amateurvertrag in Richtung SV Scherpenberg verabschiedet hat. „Das ist ein Unding, was da gelaufen ist, auch wenn es regelkonform war“, hat Schneider mit diesem Vorgang innerlich noch lange nicht abgeschlossen.

Früher Rückstand, schneller Ausgleich

Das Spiel begann denkbar ungünstig, weil Tristan Richter bereits in der dritten Minute für die Essener getroffen hatte. „Wir hatten fünf bis zehn Minuten lang überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel“, so Schneider. „Dann waren wir einfach handlungs- und gedankenschneller.“ Denn in der 14. Minute trudelte der Ball gegen die Eckfahne, was einen BGÜ-Spieler sichtlich überraschte. Lukas Kleine-Bley schnappte sich den Ball, wurde aber gefoult. Den fälligen Freistoß brachte Mehmet-Ali Cengiz, der an vielen Aktionen im Spiel beteiligt war, herein – und Kleine-Bley traf per Kopf zum 1:1.

In Halbzeit zwei machte Überruhr einige Minuten Druck, „aber wir haben einfach nichts zugelassen“, so Schneider. Etliche Großchancen ließ der DSV noch aus – darunter auch ein von Cengiz verschossener Foulelfmeter (70.).