In der Halle der Erich-Kästner-Gesamtschule fliegen am Wochenende wieder die Tischtennisbälle.

Tischtennis Duisburger Stadtmeisterschaften steigen wieder in Homberg

Duisburg. Von Freitag bis Samstag wird in Homberg wieder um die Duisburger Stadtmeistertitel gekämpft. Organisatoren haben neue Klasse eingeführt.

Der Restart im vergangenen Jahr hat funktioniert – nun sollen die Duisburger Tischtennis-Stadtmeisterschaften wieder eine ständige Einrichtung werden. Die Fachschaft Tischtennis im Stadtsportbund richtet die Titelkämpfe von Freitag bis Sonntag erneut in der Halle der Erich-Kästner-Gesamtschule in Homberg aus. Gespielt wird am Freitag ab 19 Uhr sowie Samstag und Sonntag jeweils ab 10 Uhr.

Rund 150 Aktive hatten im Vorjahr an der Ehrenstraße zum Schläger gegriffen. Die Voranmeldungen bewegten sich laut dem Vorsitzenden der Fachschaft, David Bieber, auch schon wieder auf diesem Niveau. Nachmeldungen sind lediglich noch zum Auffüllen von Gruppen möglich.

„Es ist der optimale Start vor der neuen Saison, die ab dem 27. August starten soll“, so David Bieber. Dann werden sich die Spielerinnen und Spieler bekanntlich an neue Einteilungen, bedingt durch die Strukturreform des Verbandes, gewöhnen müssen. Bisher war die Stadtmeisterschaft gerade für die Aktiven, die nur auf Kreisebene antraten, eine der wenigen Gelegenheiten für rheinübergreifende Begegnungen; dies wird nun, da alle Duisburger Vereine in den gleichen Klassen antreten, anders sein.

Bei den Stadtmeisterschaften wird es erstmals eine Herren-D-Klasse geben, die am Sonntag um 10 Uhr spielt. „Erschreckend ist, dass wir kaum Damen und kaum Spieler für die Herren-A-Konkurrenz haben“, so David Bieber. (T. K.)

