Duisburger Sportaustausch mit Calais endet mit einem Remis

Duisburg. Der Sportaustausch zwischen Duisburg und Calais endete in Frankreich 7:7. Die Teams ließen die alte Freundschaft wieder aufleben.

Feines Wetter, beste Laune und kein Verlierer: Der erste Sportaustausch zwischen Calais und Duisburg seit 2019 endete mit einem Unentschieden – wie schon bei der letzten Auflage vor vier Jahren in Duisburg. Der Vergleich in der französischen Hafenstadt am Samstag endete 7:7. Der Deckel blieb diesmal in Calais, die Duisburger packten am Sonntag den Pokal zur Rückreise in den Bus. Die Hauptsache war aber: Der Austausch lebte wieder auf.

Das Duisburger Team siegte in den Disziplinen Fechten (10:8), Schach (32:19,5) und im Tischtennis (2:1). Die Franzosen setzten sich im Handball (24:19), im Schwimmen (207:172) und im Segeln (2:1) durch; 1:1 endete der Wettbewerb im Sportschießen. Calais entschied den Wettstreit mit der Pistole mit 2494:2382 für sich. Mit dem Gewehr war Duisburg hauchdünn mit 1087:1086 erfolgreich. Die Schießwettbewerbe zählen im Rahmen des Austausches zum traditionsreichsten Duell. Hier sind über Jahre und Jahrzehnte viele Freundschaften gewachsen.

Der sportliche Gleichstand passte zur Stimmung beim Comeback des Austausches, der in den letzten Jahren aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen war. „Das war rundum ein gelungenes Wochenende“, freute sich Uwe Busch, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied beim Stadtsportbund. Zuletzt war Duisburg 2018 in Calais zu Gast gewesen.

110 junge und erwachsene Sportlerinnen und Sportler waren am Freitag nach Calais gereist. Am Samstag standen die Wettkämpfe auf dem Programm. Erstmals ging es auch im Schach um die Punkte. Hier stellte der OSC Rheinhausen die Duisburger Mannschaft.

Pott und Deckel können nun erst im nächsten Jahr wieder zusammenfinden. Dann erwarten die Duisburger die Franzosen zum Gegenbesuch. Dann werden beide Mannschaften den Versuch unternehmen, nach zwei geteilten Siegen mal wieder einen alleinigen Erfolg zu verbuchen

