Duisburger Reserveteams surfen auf der Erfolgswelle

Duisburg. Der Duisburger SV 98 II und der ASCD II verbuchen Siege in der 2. Wasserball-Liga West. 98-Nachwuchs platzt vor Stolz.

Der Duisburger SV 98 II verbuchte in der Zweiten Wasserball-Liga West im vierten Spiel den vierten Sieg. Gegen den Neuling SGW Essen blieben die Wedauer beim 18:11 (3:3, 5:3, 4:2, 6:3) ungefährdet.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setzte sich der Titelaspirant kontinuierlich ab. Im Achtelfinale des NRW-Pokals treffen die Rivalen erneut aufeinander, dann aber in Essen. Die Partie ist ebenso noch nicht terminiert wie das Duell zwischen dem SV Lünen und dem ASC Duisburg II. Der Oberligist SV Rheinhausen tritt am Montag, 27. Februar als Favorit bei der in die Verbandsliga zurückgegangene SG Rote Erde/Swim-Team TuS Hamm an.

Tore: Ranta (4), Kalberg, Schmidt, Sensen (je 3), Graue (2), Dostlebe, Gromann, Hermes.

Auch die zweite Mannschaft des ASC Duisburg surft in der Zweiten Liga West weiterhin auf der Erfolgswelle. Mit dem 17:5 (3:1, 2:2, 6:0, 6:2) gegen den SV Krefeld 72 II verbuchten die Schützlinge von Nils Elsenpeter den fünften Sieg im sechsten Spiel. Bis zur Halbzeit war der Nachbar, bei dem Ex-ASCDler Paul Huber auf der Bank saß, ein Gegner auf Augenhöhe. Dann zog der ASCD davon.

Am Sonntag nach Karneval, 26. Februar, dürften die Schwarz-Gelben deutlich mehr gefordert werden. Mit Blau-Weiß Bochum bittet ein Kontrahent zum Duell, der ebenfalls ein Anwärter für die ersten drei Plätze ist.

Tore: Simic (5), Schüler (4), Fogler (3), Rompf (2), Bruns, Real, Stadtmüller.

In der nächsten Saison wird der DSV 98 in der U18-Bundesliga antreten. Dass diese Entscheidung richtig war, untermauert die U16 derzeit in der NRW-Runde. Mit dem 37:8 (11:2, 9:1, 8:3, 9:2) bei Bayer Uerdingen landeten die Schützlinge von Stefan Popovic den dritten überzeugenden Sieg. Der Nachwuchs des ASC Duisburg musste mit dem 7:8 (3:2, 1:1, 2:1, 1:4) gegen den Düsseldorfer SC derweil die erste Niederlage einstecken. Die Gäste gingen 31 Sekunden vor dem Ende in Führung. Im Gegenzug bekam der ASCD einen Fünfmeter zugesprochen, den Düsseldorfs Keeper jedoch parieren konnte.

Tore DSV 98: Nosnik (12), Petrovic (11), Stepanovic (4), Blidchenko, Fromme, Valledar (je 3), Nötzel.

Tore: ASCD: Dellmann (3), Fogler (2), Daszek, Zettier.

In der NRW-Runde der gemischten U12 hielt der ASCD in der Gruppe A Bayer Uerdingen mit 11:4 (4:0, 2:1, 2:1, 3:2) auf Distanz. Der Nachwuchs des DSV 98 platzte nach dem Spiel in der Gruppe B bei der SGW Köln vor Stolz. Denn zum einen war das 7:3 (2:1, 4:1, 1:1, 0:0) der erste Sieg auf Landesebene, zum anderen hatte es für die Schützlinge von Niels Poth, Michael Werner und Vereinslegende Werner Obschernikat gegen denselben Gegner zwei Wochen zuvor noch eine 4:13-Niederlage gegeben.

Tore ASCD: Hildebrandt (4), Trabert (2), Arlt, Borkes, Ella Pauels, Till Pauels, Steinert.



Tore DSV 98: Beyler (6), Sutmann.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg