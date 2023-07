Duisburger Oberliga-Derby am zweiten Spieltag

Duisburg. Der VfB Homberg startet gegen den KFC Uerdingen in die Oberliga-Saison. Hamborn 07 spielt zum Auftakt in Büderich.

Der Duisburger Oberliga-Kracher steigt bereits am zweiten Spieltag. Das Derby zwischen Hamborn 07 und dem VfB Homberg steht für den Sonntag, 20. August (15 Uhr, Holtkamp) im Spielplan, den der Fußball-Verband Niederrhein am Montag veröffentlichte. Aber schon der erste Spieltag eine Woche zuvor hat es in sich. Der VfB empfängt im PCC-Stadion Topfavorit KFC Uerdingen, die Löwen treten beim stark einzuschätzenden Aufsteiger FC Büderich an.

„Da sind viele bunte Smarties drin. Der Saisonstart wird interessant“, kommentierte Julian Berg, Trainer von Hamborn 07, den Spielplan. Auch VfB-Coach Stefan Janßen freut sich auf den Auftakt. „Das sind schöne Spiele, aber das Programm hat es auch in sich.“

Mit dem Derby am zweiten Spieltag dürfen sich die Fans des Amateurfußballs auf einen frühen Saisonhöhepunkt freuen. Im letzten Jahr starteten der VfB und 07 schon am ersten Spieltag mit dem Derby in die Liga. Das Rückspiel ging dann im Winter bei unangenehmer, frostiger Witterung über die Bühne. Dementsprechend spärlich war der Besuch. Das ist diesmal deutlich besser: Der Verband hat sich mal für die Duisburger Klubs etwas Gutes ausgedacht. In der Rückrunde steht der zweite Spieltag der Hinrunde erst als 26. Runde am 7. April auf dem Programm.

Julian Berg erwartet einen Auftakt, der es in sich hat. Am ersten Spieltag geht es zum Aufsteiger Büderich. Berg: „Angesichts der Transferaktivitäten wird jetzt schon deutlich, dass sie die Liga nicht sofort wieder verlassen wollen.“ Das Match bei Topfavorit KFC Uerdingen am dritten Spieltag kommt Berg gelegen: „Die haben eine neu zusammengestellte Mannschaft, die sich noch finden muss. Da sind mir frühe Termine gegen solche Truppen lieber.“ VfB-Trainer Stefan Janßen sieht sein Team von Beginn an gefordert. Am dritten Spieltag kommt der SC St. Tönis ins PCC-Stadion, danach geht es zum SV Straelen.

Die Spiele der beiden Duisburger Teams; Hinrunde, 1. Spieltag: VfB Homberg – KFC Uerdingen (So., 13. August, 15 Uhr), FC Büderich – Hamborn 07 (So., 13. August, 15.30 Uhr), 2. Spieltag: Hamborn – Homberg (So., 20. August, 15 Uhr); 3. Spieltag: KFC Uerdingen – Hamborn (Sa., 26. August, 18 Uhr), Homberg – SC St. Tönis 11/20 (So., 27. August, 15 Uhr); 4. Spieltag: Hamborn – Sportfreunde Baumberg, TVD Velbert – Homberg (So., 3. September, 15 Uhr); 5. Spieltag: Hamborn – SC St. Tönis 11/20, Homberg – 1. FC Kleve 63/03 (So., 10. September, 15 Uhr).

6. Spieltag: SV Straelen – Homberg (Fr., 15. September, 19.30 Uhr), TVD Velbert – Hamborn (So., 17. September, 15 Uhr); 7. Spieltag: Hamborn – 1. FC Kleve 63/03, Homberg – VfB 03 Hilden (So., 24. September, 15 Uhr); 8. Spieltag: SV Straelen – Hamborn (Fr., 29. September, 19.30 Uhr), SC Union Nettetal – Hamborn (So., 1. Oktober, 15.15 Uhr); 9. Spieltag: Hamborn – VfB 03 Hilden, Homberg – SV Sonsbeck (8. Oktober, 15 Uhr), 10. Spieltag: TSV Meerbusch – Homberg (So., 15. Oktober, 15 Uhr), SC Union Nettetal (So., 15. Oktober, 15.15 Uhr).

Letzter Spieltag am 2. Juni

11. Spieltag: Hamborn – SV Sonsbeck, Homberg – DJK Adler Union Frintrop (So., 22. Oktober, 15 Uhr); 12. Spieltag: ETB Schwarz-Weiß Essen – VfB Homberg, TSV Meerbusch – Hamborn (So., 29. Oktober, 15 Uhr); 13. Spieltag: Homberg – Mülheimer FC 97, Hamborn – DJK Adler Union Frintrop (So., 5. November, 14.30 Uhr); 14. Spieltag: Ratingen 04/19 – Homberg, ETB Schwarz-Weiß Essen (So., 12. November, 15 Uhr); 15. Spieltag: Hamborn – Mülheimer FC 97, Homberg – SpVg Schonnebeck (So., 19. November, 14.30 Uhr).

16. Spieltag: Ratingen 04/19 – Hamborn (So., 3. Dezember, 15 Uhr), FC Büderich – Homberg (So., 3. Dezember, 15 Uhr); 17. Spieltag: Hamborn – SpVg Schonnebeck, Homberg – Sportfreunde Baumberg (So., 10. Dezember, 14.15 Uhr).

Rückrunde; 18. Spieltag: Uerdingen – Homberg (Sa., 16. Dezember, 18 Uhr), Hamborn – Büderich (So., 17. Dezember, 14.15 Uhr); 19. Spieltag: Hamborn – Uerdingen (So., 18. Februar, 15 Uhr), St. Tönis – Homberg (So., 18. Februar, 15.30 Uhr); 20. Spieltag: Homberg – Velbert, Baumberg – Hamborn (So., 25. Februar, 15 Uhr); 21. Spieltag: Kleve – Homberg (So., 3. März, 15 Uhr), St. Tönis – Hamborn (So., 3. März, 15.30 Uhr).

22. Spieltag: Homberg – Straelen, Hamborn – Velbert (So., 10. März, 15 Uhr); 23. Spieltag: Kleve – Hamborn (So., 17. März, 15 Uhr), Hilden – Homberg (So., 17. März, 15.30 Uhr); 24. Spieltag: Homberg – Nettetal, Hamborn – Straelen (So., 24. März, 15 Uhr); 25. Spieltag: Hilden – Hamborn, Sonsbeck – Homberg (Donnerstag, 28. März, 19.30 Uhr); 26. Spieltag: Homberg – Hamborn (So., 7. April, 15 Uhr); 27. Spieltag: Hamborn – Nettetal, Homberg – Meerbusch (So., 14. April, 15 Uhr).

28. Spieltag: Sonsbeck – Hamborn, Frintrop – Homberg (So., 21. April, 15 Uhr); 29. Spieltag: Homberg – Essen, Hamborn – Meerbusch (So., 28. April, 15 Uhr); 30. Spieltag: Frintrop – Hamborn (Mi., 1. Mai, 15 Uhr), Mülheim – Homberg (Mi., 1. Mai, 15.30 Uhr); 31. Spieltag: Homberg – Ratingen, Hamborn – Essen (So., 5. Mai, 15 Uhr); 32. Spieltag: Schonnebeck – Homberg (So., 12. Mai, 15 Uhr), Mülheim – Hamborn (So., 12. Mai, 15.30 Uhr); 33. Spieltag: Homberg – Büderich, Hamborn – Ratingen (So., 26. Mai, 15 Uhr); 34. Spieltag: Baumberg – Homberg, Schonnebeck – Hamborn (So., 2. Juni, 15 Uhr).

