Duisburger Nachwuchs überzeugt bei Ranglisten-Regatta

Duisburg. Bei der Ranglisten-Regatta überrascht Tom Maaßen mit Rang sechs im A-Finale der Leistungsklasse. Auch Fiona Bohnet und Marina Bärg sehr stark.

Prüfungsstress, Corona-Lockdown, dadurch Trainingsrückstand – das könnte zu einem Problem werden. Aber selbst all das kann einen Weltmeister offenbar nur schwer aus der Bahn werfen. Denn während sich Tom Maaßen vom WSV Niederrhein auf das Abitur am Landfermann-Gymnasium vorbereitet, hat er gleich mal wieder gezeigt, was er im Kanu drauf hat. Bei der zweiten Ranglisten-Regatta des Deutschen Kanu-Verbandes, die erneut in Duisburg über die Bühne ging, überzeugte der aktuelle Junioren-Weltmeister auch in der Herren-Leistungsklasse, erreichte über die 200-Meter-Sprintstrecke überraschend das A-Finale – und belegte schließlich einen starken sechsten Platz.

Marina Bärg von Bertasee wurde Siebte im B-Finale über die 250-Meter-Strecke. Foto: Hans Günther

Bei den Wettkämpfen auf der Duisburger Regattabahn ging es bei den Junioren und in der Leistungsklasse um die Kaderplätze, um mit den Auswahlmannschaften bei internationalen Wettkämpfen an den Start zu gehen. Nicht zuletzt war diese Sichtung auch für die Teilnahme an den Olympischen Spielen wichtig. Die nominierten Kanuten müssen dann bei der Weltcup-Regatta in ungarischen Szeged die Olympia-Norm bestätigen. In der Leistungsklasse ging es auch um die Nominierung für die U-23-Mannschaften. Diese Sportler werden dann noch in Lehrgängen zusammengezogen, um die Vierer- und Zweier-Mannschaftsboote zu besetzen. Bei den Junioren ging es um die Teilnahmen an den Junioren-Europa- und Weltmeisterschaften – sofern diese stattfinden.

Riesiges Talent

Die aktuelle Leistung vom Tom Maaßen unterstrich erneut, welch ein Talent der junge Duisburger für die Zukunft ist. Im D-Finale über die 500 Meter, seine schwächere Strecke, wurde es Platz fünf. Auch Bertasee Duisburg war freilich vertreten. So ging Fiona Bohnet von Bertasee Duisburg im Einer-Canadier an den Start. Die 20-jährige Studentin belegte über die 500 Meter Platz sieben und über die 200 Meter den achten Platz. Mit diesen Platzierungen war ihr Heimtrainer Frank Hebink hochzufrieden. Fiona Bohnet war die einzige Endlaufteilnehmerin, die an keinem Warmwasserlehrgang teilgenommen hat. Auch sie hat das Potenzial für höhere Aufgaben in der Zukunft.

Bei den Juniorinnen startete Marina Bärg für Bertasee. Über 250 Meter belegte sie im B-Finale den siebten Platz. Im Zeitfahren über die 1000 Meter zeigte Bärg eine Topleistung. Mit Platz sechs liegt die 18-jährige Schülerin des Landfermann-Gymnasiums noch gut im Rennen.

Für die Topathletinnen und -athleten des DKV geht es schon bald wieder aufs Wasser. Der Sprint-Weltcup in Szeged soll in der Zeit vom 14. bis zum 16. Mai ausgetragen werden. Wie schon gemeldet wurde die EM in Duisburg coronabedingt abgesagt.