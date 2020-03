Im vergangenen Sommer hatten die jungen Fußballer im Kreis Moers etwas länger Pause als sonst. Nachdem dies in einzelnen Altersklassen schon oft vorgekommen war, fiel nun erstmals die komplette Qualifikation zu den Leistungsklassen der A- bis D-Junioren aus. Es gab einfach nicht genug Meldungen. Wer dabei sein wollte, war es auch. Und dann war auch noch der Niveauunterschied so groß, „dass viele Teams den Sprung in die Leistungsklasse gescheut haben“, so Hans Sommerfeld, Beisitzer im Kreisjugendausschuss des Kreises Moers, dem die linksrheinischen Duisburger Vereine angehören. Und die führenden Teams des Kreises? Sie fanden kaum Gegner auf Augenhöhe, hatten sie sich nicht für die Nieder­rheinliga qualifiziert.

Das soll nun geändert werden – und zwar schon zur kommenden Saison 2020/21. Gibt nun auch der Kreis Kleve/Geldern seine Zustimmung, werden die Teams von dort mit den Mannschaften der Kreise Moers und Rees/Bocholt, die bereits ihre Zusage gegeben haben, von den A- bis zu den C-Junioren eine „Sonderliga“ bilden, die zwischen der Niederrheinliga und der jeweiligen Leistungsklasse angesiedelt sein wird. „Das fördert die besseren Mannschaften und nimmt kleineren Vereinen die Hemmung, in der Leistungsklasse an den Start zu gehen“, hofft Sommerfeld. „Wir werden auch Jugend-Spielgemeinschaften zur Sonderliga zulassen“, erklärt der Kreis-Funktionär.

Zwölf Mannschaften pro Altersklasse

Pro Altersklasse sollen zwölf Mannschaften den Start gehen. „Jeweils vier pro Kreis“, so Sommerfeld. „Außerdem wird die Sonderliga jedes Jahr nach Leistung zusammengesetzt.“ Das heißt: Es wird keinen „normalen“ Auf- und Abstieg mit den dann darunter angesiedelten Leistungsklassen geben. Die Kreise melden ihre besten Teams – sind es zu viele pro Kreis, wird eine kreisinterne Qualifikation zur Sonderliga gespielt. Absteiger aus der Niederrheinliga und Teams, die in der Qualifikation zur Niederrheinliga scheitern, bekommen automatisch einen Platz in der Sonderliga. Aus der Sonderliga werden drei Mannschaften den Sprung in die Qualifikation zur Niederrheinliga schaffen – allerdings nicht die drei Ersten, sondern das jeweils beste Team jedes der drei Kreise.

Die drei Kreise folgen damit dem Beispiel sechs anderer Kreise, die schon seit einiger Zeit jeweils „Sonderligen“ bilden. So gibt es die „Bergische Leistungsklasse“ mit den Kreisen Remscheid, Solingen und Wuppertal-Niederberg sowie die „Sonderliga Linker Niederrhein“ mit den Kreisen Grevenbroich/Neuss, Kempen/Krefeld und Mönchengladbach/Viersen. „Letztlich blieben die Kreise Essen nach dem Zusammenschluss der dortigen Kreise, Düsseldorf und Duisburg/Mülheim/Dinslaken als große Kreise mit eigenständigen Leistungsklassen übrig, die qualitativ und quantitativ keine Probleme haben, ihre Ligen zu besetzen“, rechnet Hans Sommerfeld vor.

Oberhausen/Bottrop ist ein Sonderfall

So bliebe letztlich der Sonderfall des recht kleinen Kreises Oberhausen/Bottrop, der in der Hinrunde nur mit Kreisklassen startet und die Teams dann in der Rückrunde in eine Kreisliga A und Kreisliga B nach den Ergebnissen der Hinrunde aufteilt.

„Ich denke, dass die Sonderliga für unsere drei Kreise eine optimale Lösung ist“, sagt Sommerfeld. „Daher wollen wir auch nicht lange warten und schon zur Saison 2020/21 damit starten.“ Der Kreis Kleve/Geldern wird in den nächsten Tagen seine Entscheidung zu diesem Thema fällen. Ob der etwas eigenartige Name „Sonderliga“ beibehalten oder etwas Griffigeres gefunden wird, „werden wir gemeinsam entscheiden, sobald die Sache steht.“