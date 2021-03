Duisburger Landesliga-Trio positioniert sich klar

Duisburg. Hamborn 07, der DSV 1900 und Genc Osman Duisburg plädieren für einen Abbruch der Meisterschaft und bringen eine Alternative ins Gespräch.

Fünf bis sieben Spiele müssten die Mannschaften in der Gruppe 3 der Fußball-Landesliga noch bestreiten, um auf 50 Prozent der geplanten Saisonpartien zu kommen – im Vergleich zur überdimensionierten Oberliga mit ihren 23 Teams schiene das zumindest theoretisch noch möglich. Doch auch unter diesen Umständen scheint es den meisten Klubs kein realistischer Ansatz zu sein, die momentan noch immer nur unterbrochene Spielzeit noch einmal aufzunehmen. Das ergab die Videokonferenz, zu der der Fußballverband Niederrhein am Mittwochabend die Vertreter der sechsthöchsten Spielklasse eingeladen hatte.

Für den Duisburger SV 1900 nahm Trainer Deniz Aktag, der auch Sportlicher Leiter der Wanheimerorter ist, an der Konferenz teil. „Die meisten Vereine wollen eine Annullierung der Saison“, sagt der DSV-Coach. „Und ich sehe das auch so. Der Verband bat um Geduld bis zum 5. April, da man sich zu diesem Zeitpunkt die Werte noch einmal anschauen will. Aber ich habe den Eindruck, dass der FVN alle Mittel ausschöpfen möchte, um bis zum 30. Juni noch zu spielen.“

Duisburger SV 1900: Respekt vor dem Rather SV

Seine Einschätzung dazu: „Das ist eine Katastrophe.“ Er sagte aber auch: „Ich kann die Vereine verstehen, die derzeit oben stehen wie beispielsweise der FC Remscheid, die weitermachen wollen. So einfach konnte man noch nie Meister werden. Für mich gehört dazu aber eine Hin- und Rückrunde. Ich mache aber niemandem einen Vorwurf, habe aber Respekt vor dem Rather SV, der sich als Erster der Gruppe 1 für eine Annullierung ausgesprochen hat.“ Was Aktag befürworten würde, wäre eine Fortführung der Pokalsaison und eine frühere Vorbereitung auf die neue Spielzeit.

Michael Pomp, am Saisonende ausscheidender Trainer von Hamborn 07, verfolgt die Diskussion noch mit Interesse, kann sich aber nicht vorstellen, dass noch einmal gekickt wird: „Mit etwas gesundem Menschenverstand kann es da doch eigentlich keine zwei Meinungen geben.“

Dass zu dem genannten Stichtag 5. April der Inzidenzwert in Duisburg unter 100 liegen wird, hält der Löwen-Coach für unrealistisch: „Ich gehe eher davon aus, dass die Zahlen noch einmal höher werden. Wenn Vereine unbedingt aufsteigen wollen, soll man ihnen das halt auf andere Weise ermöglichen. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen.“

Planungen laufen bei den Duisburger Klubs bereits auf Hochtouren

Auch Ilyas Basol, Sportchef beim SV Genc Osman Duisburg, kann sich nicht vorstellen, dass der Ligabetrieb noch einmal anlaufen wird. Basol formulierte seinen Eindruck vom Stimmungsbild so: „Ich habe nicht viele Vereine gehört, die sich für eine Fortsetzung der Saison ausgesprochen haben.“ Auch Basol zeigte sich beeindruckt vom Abbruchvotum des Rather SV.

Der Genc-Mann plädiert dafür, die Liga abzubrechen und die Pokalrunden noch auszuspielen. Basol: „Der Pokalwettbewerb ist für viele Vereine wichtig. Was über den Niederrheinpokal alles möglich ist, hat man ja jetzt bei Rot-Weiß Essen gesehen.“ Zudem schlägt Ilyas Basol vor, Freundschaftsspiele auszurichten, sofern das die Infektionszahlen zulassen. So könnten sich die Klubs auf die kommende Saison vorbereiten. Die Planungen für das Spieljahr 2021/22 laufen bei den Duisburger Vereinen ohnehin bereits auf Hochtouren.