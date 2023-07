Duisburger Kanuten trotzen widrigen Bedingungen

Duisburg. Sportlerinnen und Sportler vom WSV Niederrhein und der Wanheimer Kanu-Gilde nehmen erfolgreich am Baltic-Seafestival teil.

Wenn das Baltic-Seafestival in der Eckernförder Bucht ansteht, geht es rund. Denn bei Deutschlands größter Oceansport-Veranstaltung mit über 200 Startern machen sich rund um den Campingplatz Grönwohld Standup-Paddler, Surfskis, OC- und Va’a-Kanus auf den Weg. Mit dabei waren Sportlerinnen und Sportler vom WSV Niederrhein und der Wanheimer Kanu-Gilde.

Da zunächst kein Windchen ging, entschieden sich die Veranstalter für einen Dreieckskurs vom Campingplatz aus, um unnötige Fahrten mit den Transportfahrzeugen zu vermeiden. Der Kurs war je nach angepeilter Distanz bis zu dreimal zu absolvieren. Der Start erfolgte pünktlich von einer Sandbank aus, aufgeteilt nach Startklassen. „Kaum hatte sich die letzte Gruppe auf den Weg gemacht, frischte der Wind auf und ein interessantes Rennen entwickelte sich“, berichtet Volker Briel vom WSV Niederrhein. „Besonders für die Paddler, die das erste Mal auf dem Meer unterwegs waren wurde es richtig anstrengend“, so Briel.

Imposante Erscheinung

Stefan Findorff von der WKG und Michael Twardy vom WSV schafften es, die 26 Kilometer in ihren OC1 zu bewältigen und konnten einiges an Erfahrung sammeln. Harald Winter von der WKG war auf 13 Kilometern unterwegs. „Besondere Beachtung bekommen immer die großen V6 mit ihrer imposanten Erscheinung“, erklärt Briel. Dabei handelt es sich um Sechser-Kanus mit Ausleger. Der WSV Niederrhein war mit Team Moana Manu Nui als Mixed-Teams und dem Team Maui als Open Team mit einem Altersdurchschnitt von 56 Jahren.

Das Team Maui mit den alten Herren ging bis zur ersten Boje in Führung, wo der Bogen weit draußen auf die Ostsee führt. Dann übernahm das Mixed-Team des WSV die Führung, Maui musste vier Boote im Gerangel an der nächsten Wendeboje vorbei lassen. Nachdem Moana Manu Nui kurz den Kurs verfehlt hatte, gaben sie sich keine Blöße mehr und zogen unaufhaltsam davon. Die Bedingungen sind schwer, bereiteten den WSV-Crews aber keine Probleme. Moana Manu Nui überquerte mit acht Minuten Vorsprung souverän vor den favorisierten Open Teams die Ziellinie. Maui kämpfte sich wieder weiter vor und lief auf das führende Open-Boot auf, doch in einer Wende vor ihnen kenterte ein Surfski und versperrte den Weg. Den wieder auf einige Längen angewachsenen Rückstand konnten sie bis ins Ziel auf 45 Sekunden aufholen, aber es blieb bei Platz zwei.

