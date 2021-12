Duisburger Jungfüchse schaffen nur die halbe Ausbeute

Duisburg. Das U-20-Team des EV Duisburg setzt sich in Wolfsburg zunächst durch und kassiert dann eine Niederlage. Platz eins könnte in Gefahr geraten.

Mit einem Sieg und einer Niederlage kehrte die U-20-Eishockey-Mannschaft des EV Duisburg von den beiden Spitzenspielen beim EHC Wolfsburg heim. Zunächst gewannen die Jungfüchse mit 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) gegen die Niedersachsen; tags darauf verlor das Team allerdings mit 3:5 (2:1, 1:0, 0:4). Die Schwarz-Roten stehen damit weiterhin auf Rang eins der DNL3 Nord, könnten aber aufgrund noch ausstehender Spiele von der EJ Kassel eingeholt werden.

„Das erste Spiel war schon recht gut“, resümierte EVD-Trainer Dirk Schmitz nach dem 2:0-Erfolg. „Wir wollten Wolfsburg früh unter Druck setzen und den Gegner so zu Fehlern zwingen, was uns auch gelungen ist.“ Justin Scholz brachte die Gäste in der 31. Minute in Führung. Diesen knappen Vorsprung verteidigten die Duisburger bis in die Schlussminute, als Brooklyn Beckers, der schon in der ersten Mannschaft zum Einsatz kam, den Schlusspunkt für den EVD setzte. „Das war ein verdienter Sieg“, so Schmitz. Den Shutout verzeichnete Torhüter Leon Brunet.

Auch tags darauf lief es zunächst ordentlich. „Das war zwei Drittel lang gut“, sagte Schmitz. Denn nach 40 Minuten lagen die Jungfüchse mit 3:1 vorne. „Wir wollten weiterhin engagiert spielen, aber plötzlich lief gar nichts mehr. Als ob ein Schalter komplett umgelegt worden war.“ Selbst in Überzahl wollte nichts mehr gelingen: „Wir kamen kaum noch aus dem eigenen Drittel heraus.“ Wolfsburg gelang zunächst der Anschluss, ehe die Gastgeber das Spiel mit drei Toren in den letzten sieben Minuten drehten. Die Tore für den EVD erzielten Jason Wolf (2) und Marino Brlic. Am Samstag (13.35 Uhr) und Sonntag (10.30 Uhr) spielen die Jungfüchse daheim gegen den REV Bremerhaven.

Die U-15-Mannschaft des EVD musste beim 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) gegen die SG Dinslaken/Düsseldorf, die Rang drei in der Landesliga einnimmt, die erste Niederlage im siebten Saisonspiel einstecken. „Wir hatten deutlich mehr Spielanteile, waren meiner Meinung nach auch die bessere Mannschaft“, sagte EVD-Trainer Fabian Schwarze. „Wir haben einfach nicht die Tore gemacht.“ In einem fairen Spiel erzielte Nick Wellhausen in der 21. Minute den 1:1-Ausgleich. Den Gästen gelang 32 Sekunden vor der zweiten Pause der Siegtreffer. „Ich hoffe, dass einige zuletzt fehlende Spieler zeitnah zurückkehren“, sagt der Coach. Am Freitag (19.30 Uhr) steht daheim das Spitzenspiel gegen den TuS Wiehl auf dem Plan. Am Samstag (13.45 Uhr) geht es zu den Moskitos Essen. (the)

