Duisburger Jugendteams starten in die Niederrheinliga

Die Qualifikation zu den Fußball-Niederrheinligen ist gerade erst vorbei und schon geht es in die Vollen. Die A- und B-Junioren starten am Wochenende in die neue Spielzeit in der zweithöchsten Spielklasse, während die C-Junioren noch zwei Wochen warten müssen.

In der A-Junioren-Niederrheinliga geht der VfB Homberg in seine zweite Saison und beginnt am Sonntag um 11 Uhr mit einem Heimspiel gegen Croatia Mülheim. Trainer Michael von Zabiensky, der den Klassenerhalt mit seinem Team erst über ein Entscheidungsspiel klarmachte, plagen vor dem Auftakt aber Sorgen: „Wir hatten unter der Woche einige krankheitsbedingte Ausfälle und es sieht aktuell so aus, als würden gleich vier Stammspieler nicht zur Verfügung stehen.“ Sportlich hat sich der VfB den Klassenerhalt vorgenommen. Der soll möglichst entspannter als in der letzten Spielzeit über die Bühne gehen. „Vor allem die letzten zwei Spiele in der Qualifikation waren gut und sorgen für ein gutes Gefühl“, erklärt von Zabiensky.

Ein dicker Brocken für den FSV Duisburg

Der FSV Duisburg muss auswärts ran. Erster Gegner ist am Sonntag um 13 Uhr mit Schwarz-Weiß Essen gleich ein dicker Brocken. Die Vorbereitung verlief dabei in den letzten zwei Wochen alles andere als rund. Letzte Woche war die Anlage, die sich der FSV mit Rhenania Hamborn teilt, wegen Reparaturarbeiten gesperrt und in dieser Woche sorgte ein Bomben-Blindgänger für eine weitere Sperrung.

Trainer Markus Kowalczyk hatte daher auf eine Verlegung des ersten Spiels gehofft: „Wir haben eine Verlegung angefragt, die der Staffelleiter aber abgelehnt hat. Für mich ist das eine Wettbewerbsverzerrung, wenn eine Mannschaft zwei Wochen nicht trainieren kann.“ Als Saisonziel hat man sich einen Platz unter der ersten Vier und damit die direkte Qualifikation vorgenommen.

In der B-Junioren-Niederrheinliga gibt es gleich zum Auftakt ein Duisburger Duell. Dabei empfängt der MSV Duisburg am Sonntag um 11 Uhr den VfB Homberg. Der MSV möchte im zweiten Jahr unbedingt den Aufstieg packen und zurück in die Bundesliga, wie Trainer Marc auf dem Kamp erklärt: „Da brauchen wir gar nicht lange drumherum zu reden. Wir wollen aufsteigen.“ Zum Personal erklärt der Coach: „Wir haben lediglich drei externe Neuzugänge. Dazu haben wir fünf Spieler direkt aus der U 15 hochgezogen. Alle anderen Jungs im 23er-Kader kommen aus der letztjährigen U 16/U 17.“ In einer 14-wöchigen Vorbereitung absolvierten die Zebras elf Testspiele und freuen sich nun auf auf den echten Start gegen Homberg: „Wir haben sehr intensiv gearbeitet. Mit dem VfB erwarten wir einen besonders motivierten Gegner.“

Homberg strebt Mittelplatz an

Die Homberger gehen derweil als Aufsteiger mit anderen Vorzeichen in die neue Spielzeit. „Die direkte Qualifikation wird wahrscheinlich schwierig. Aber ich würde schon gerne im gesicherten Mittelfeld landen“, so Trainer Sebastian Menne, der sein Team gut vorbereitet sieht: „Pünktlich zum Start haben sich auch die angeschlagenen Spieler zurückgemeldet. Für viele ist die Liga Neuland, aber wir sind in einer guten Form. Dass wir direkt im ersten Spiel beim MSV ranmüssen, ist natürlich unangenehm. Trotzdem haben wir den Anspruch was mitzunehmen.“

Dritter Duisburger U-17-Vertreter ist der FSV Duisburg, der zum Start am Sonntag um 11 Uhr beim SV St. Tönis zu Gast ist. Coach Nadir Sönmez hat sich mit seinem Team viel vorgenommen, weiß aber auch um die Schwere der Aufgabe: „Unser einziges Ziell ist der Klassenerhalt. Wir wollen uns möglichst gut präsentieren und uns langfristig in der Liga etablieren. Unsere Vorbereitung war gut, sodass wir mit einem guten Gefühl in die Meisterschaft gehen. Auch gegen namhafte Gegner wie Wuppertal oder Fortuna Düsseldorf haben sich die Jungs sehr gut präsentiert.“ Über den ersten Gegner weiß Sönmez nicht allzu viel zu berichten: „Wir haben St. Tönis einmal beobachtet. Aber Testspiele verlaufen oft anders als ein Pflichtspiel.“.“

Zu ungewohnter Zeit müssen am Samstag die C-Junioren des MSV ran. Die Partie in der Regionalliga bei der 1. Jugendfußballschule Köln wird erst um 16.15 Uhr angepfiffen. Mit einem Sieg in der Domstadt könnte sich der MSV weiter im oberen Tabellendrittel festsetzen.