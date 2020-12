Duisburger Jugendsport-Stiftung schüttet Gelder aus

Ausschüttung per Videokonferenz: Oberbürgermeister Sören Link und Susanne Hering (Vorstandsmitglied des Stadtsportbundes Duisburg).

Duisburg. Die Duisburger Jugendsport-Stiftung fördert junge Sportler in diesem Jahr mit 7250 Euro. Die Verteilung erfolgte diesmal virtuell.

Videokonferenz statt einer feierlichen Zeremonie im Rathaus. Die Duisburger Jugendsport-Stiftung schüttete ihre Fördergelder aus, Oberbürgermeister Sören Link verteilte die Gelder nun gemeinsam mit Susanne Hering, Vorstandsmitglied des Stadtsportbundes aufgrund der Corona-Pandemie virtuell.

Die Duisburger Jugendsport-Stiftung, die treuhänderisch beim Stadtsportbund verwaltet wird und die seinerzeit von der Thyssen AG gespendete Summe von 225.000 Mark beinhaltet, verfolgt den Zweck, jugendliche Sportler Duisburgs zu fördern, die sich leistungsmäßig orientieren und perspektivisch die Chance besitzen, in die nationale Spitze vorzudringen. Der Mittel sind dabei allerdings begrenzt, weil in jedem Jahr jeweils nur der Zinsertrag des Geldes ausgeschüttet werden kann, was bei dem niedrigen Zinsniveau immer schwieriger wird.

Allerdings haben auch in diesem Jahr private Geldgeber und der SSB draufgesattelt, sodass 7250 Euro zur Ausschüttung zur Verfügung standen. Seit 1994 flossen 278.000 Euro an junge Sportlerinnen und Sportler.

Auch der SRC Duisburg ist dabei

Nach den Richtlinien der Duisburger Jugendsport-Stiftung, wonach Einzelsportler, Mannschaften und Vereine mit besonders guter Jugendarbeit gefördert werden sollen, partizipieren in 2020 folgende Einzelsportler aus dieser Unterstützung: Anneke Vortmeier (ASV Duisburg, Leichtathletik), Marina Bärg (Bertasee Duisburg, Kanurennsport), Sophia Schwabe (Club Raffelberg, Hockey).

Für besonders gute und erfolgreiche Jugendarbeit erhalten in diesem Jahr folgende Vereine eine Sonderförderung: ASC Duisburg (Wasserball), Club Raffelberg (Hockey), SRC Duisburg (Squash) und KSV Wedau (Kanuslalom).