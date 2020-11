Duisburger Hexenwerk in München zu Halloween

Als Darius Ghindovean am Sonntag kurz nach Mitternacht im Mannschaftsbus des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg aufwachte, war er um ein Jahr gealtert. Die Kollegen hatten den Mittelfeldspieler schlafen lassen, gratulierten ihm dann aber mit ein paar Minuten Verspätung zum 19. Geburtstag. So fand eine erfolgreiche Dienstreise ein schönes Ende. Mit einem 2:0 (0:0)-Sieg beim TSV 1860 München im Gepäck lässt sich ein Geburtstag noch besser feiern – auch wenn Ghindovean im Stadion an der Grünwalder Straße nicht zum Einsatz gekommen war.

Torsten Lieberknecht setzte auch in München auf den Wechsel. Auf fünf Positionen veränderte der Coach seine Startaufstellung gegenüber dem letzten Spiel. Und auch nach dem Flop gegen den KFC Uerdingen setzte er erneut auf einen Taktikwechsel. Nur diesmal nicht spontan aus dem Bauch heraus in der Kabine, sondern diesmal hatte er die neue Variante in mehreren Trainingseinheiten mit seinen Jungs einstudiert.

Der MSV überraschte mit einer Raute im Mittelfeld, im Angriff waren mit Vincent Vermeij und Sinan Karweina zwei Zebras im Einsatz. Natürlich waren die Umstellungen auch der Not geschuldet. Die Folgen der Corona-Pause, der schwache Auftritt gegen Uerdingen – Lieberknecht stand unter Zugzwang.

1860-Sportdirektor Günther Gorenzel hatte kurz vor dem Anpfiff noch angesichts des starken Saisonstarts der Löwen bekräftigt: „Konstanz ist das Zauberwort im Fußball.“ Am Halloween-Tag hielt Lieberknecht den Zauberstab in der Hand und verhexte den Gegner. Der 47-Jährige übte sich später in Bescheidenheit: „Dafür muss man mich nicht loben. Das ist mein Job.“

Mit der Nase zum Torerfolg für den MSV Duisburg

Gleichwohl hätten sich die Umstellungen auch als fauler Zauber entpuppen können, wenn die Münchener in den ersten Minuten konsequent ihre Chancen genutzt hätten. Duisburg hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn die Löwen zwei, drei Treffer vorgelegt hätten. Schon nach wenigen Sekunden musste Torwart Leo Weinkauf nach einem halbherzigen Rückpass von Tobias Fleckstein vor Martin Pusic retten.

Fleckstein drehte die Geschichte nach der Pause in die andere Richtung. In der 62. Minute erzielte der Innenverteidiger sein erstes Drittliga-Tor – auf kuriose Weise. Nach einem Missverständnis in der Münchener Abwehr um Torwart Marco Hiller wollte Quirin Moll für die 60er auf der Linie klären, schoss aber Fleckstein ins Gesicht. „Das Tor habe ich wohl mit der Nase erzielt“, grinste der 21-Jährige nach der Partie.

MSV-Spieler Max Sauer ist angeschlagen

Eine Minute später hatte der MSV Glück. Pusic traf den Pfosten, beim Nachschuss von Ex-Zebra Sascha Mölders klärte Lukas Scepanik zur Ecke. München hatte nun wieder mehr vom Spiel. Bei zwei Hochkarätern war aber wieder auf Leo Weinkauf Verlass. Der Duisburger Keeper wuchs in dieser Partie, wie schon zuletzt in Unterhaching, über sich hinaus und hielt die drei Punkte fest.

Lucas Scepanik entschied mit dem Treffer zum 2:0 für den MSV Duisburg in der Nachspielzeit die Partie. Foto: firo Sportphoto/Marcel Engelbrecht / firo Sportphoto

Nach starker Vorarbeit von Vincent Vermeij – der Stürmer stellte mit einer starken läuferischen und kämpferischen Leistung unter Beweis, dass er mittlerweile wieder bei 100 Prozent ist – sorgte Lukas Scepanik in der ersten Minute der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung.

Einziger Wermutstropfen: Für Max Sauer war die Partie nach 66 Minuten beendet, der Rechtsverteidiger musste mit muskulären Problemen das Handtuch werfen. Am Sonntag gab der MSV aber vorsichtig Entwarnung: Die Blessur des Abwehrspielers sei nicht schwerwiegend. So könnte Torsten Lieberknecht am Mittwoch gegen Saarbrücken auch auf Konstanz setzten, indem er ausnahmsweise mal nicht die Abwehrkette verändert.