Duisburger Handballerinnen gehen entspannt in die Pause

Duisburg. Eintracht Duisburg und die HSG Hiesfeld/Aldenrade bestreiten in der Frauengandball-Oberliga ihre letzten Saisonspiele.

Der 26. und damit letzte Spieltag der Saison steht an. Für die beiden Duisburger Teams in der Handball-Oberliga der Frauen geht es dank Klassenerhalt um nichts mehr, sodass sich Eintracht Duisburg und HSG Hiesfeld/Aldenrade mit voller Bank entspannt von ihren Zuschauern verabschieden können.

Eintracht Duisburg – TV Witzhelden (So., 16.45 Uhr, Biegerhof 4): „Wir hoffen, dass einige unserer treuen Anhänger noch einmal den Weg in die Halle finden. Für uns geht es zwar um nichts mehr, der Klassenerhalt ist gesichert. Dafür können wir nun aber entspannt aufspielen“, hofft Eintrachts Torwarttrainerin Anja Bensch auf einen versöhnlichen Saisonabschluss. Allerdings empfangen die Duisburgerinnen als letzten Gegner ausgerechnet den Tabellenführer. Bensch: „Witzhelden rechnet sich noch Chancen auf den Aufstieg aus. Das klappt allerdings nur, wenn Adler Königshof am Abend vorher verliert und der TVW dann bei uns gewinnt. Das wird also sicherlich nochmal ein munteres Spiel.“

HSG Hiesfeld/Aldenrade – SV Straelen (So., 17 Uhr, GHZ 1): Bei der HSG geht das Team mit einem lachenden und einem weinenden Auge ins letzte Duell und die anschließende Sommerpause. Denn der Kader wird ein letztes Mal in der aktuellen Formation auftreten. „Es wird einige Abgänge geben und wir müssen uns neu zusammenstellen. Vorher wollen wir die Saison aber gerne mit einem Sieg vor heimischer Kulisse abschließen“, hofft HSG-Spielertrainerin Britta Borchert. Der Plan sieht vor, genau so wie in der Vorwoche diszipliniert in der Abwehr zu agieren und im Angriff einen klaren Streifen zu spielen – auch wenn sich die Veilchen gegen Straelen oft schwertun. Nach dem Spiel wird es dann noch einen gemeinsamen Ausklang geben – dann gerne mit zwei Punkten mehr und einem guten Platz im oberen Tabellenmittelfeld im Gepäck. (SNö)

