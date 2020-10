Duisburger Handballer unterbrechen die Saison

Thomas Molsner, Trainer des Handball-Regionalligisten OSC Rheinhausen, konnte am Donnerstag nur noch mit dem Kopf schütteln: „Es herrscht das Chaos.“ Während der Stadtsportbund sich bemüht, für Klubs wie den OSC eine Aufweichung der Verordnung zu erzielen, ziehen gerade die Verbände den Stecker.

Nur kontaktloses Training ist möglich

Der Verband Mittelrhein hatte bereits am Donnerstagmittag die Saison vorerst bis zum 15. November unterbrochen, der Niederrhein zog abends nach. Die eigenständige Regionalliga wird vor diesem Hintergrund ihren Betrieb ebenfalls unterbrechen. Molsner ist allerdings skeptisch, dass sich die Lage in den nächsten drei Wochen entspannen wird. Somit fällt das für Sonntag angesetzte Regionalliga-Heimspiel der Rheinhauser gegen den Neusser HV aus. Auch in den übrigen Handball-Ligen ruht der Spielbetrieb. „Bei uns ist erst mal Feierabend mit Handball“, brachte es Sascha Thomas, Trainer des Oberligisten VfB Homberg, auf den Punkt.

Trainingseinheiten in der Halle sind zwar erlaubt – allerdings nur kontaktfrei.