Duisburger Handballer trauern um Markus Bröckels

Duisburg Der frühere Torhüter des OSC Rheinhausen verstarb im Alter von nur 54 Jahren.

Der Duisburger Handball, insbesondere der OSC Rheinhausen, ist erschüttert und trägt Trauer. Am vergangenen Donnerstag verstarb der frühere Torhüter Markus Bröckels plötzlich und unerwartet.. „Brösel“, wie ihn Handballer und Fans liebevoll nannten, wurde nur 54 Jahre alt.

„Sein Tod lässt uns fassungslos und traurig zurück. Unser Mitgefühl gilt seiner Frau Marion und seinen Familienangehörigen“, heißt es in einem Nachruf des OSC Rheinhausen. Bröckels gehörte der OSC-Mannschaft an, die 1993 den Aufstieg in die Handball-Bundesliga schaffte. Auch sein damaliger Trainer Hans-Joachim Goßow, heute Vorsitzender des Stadtsportbundes Duisburg, reagierte mit Bestürzung. „Das trifft mich. Ich bin erschüttert“, so Goßow.

Zuverlässiger Teamplayer

Der OSC würdigt den Verstorbenen als einen „zuverlässigen Teamplayer, der sich immer in den Dienst der Mannschaft stellte.“ Als Bröckels seine Laufbahn bereits beendet hatte, kehrte er an der Krefelder Straße noch einmal aufs Parkett zurück. Als beim OSC in der Saison 2009/10 auf der Torhüterposition Personalnot herrschte, half er noch einmal bei den Rheinhausern aus. Auch bei Hamborn 07 stand „Brösel“ zwischenzeitlich zwischen den Pfosten.

Der OSC berichtet in seinem Nachruf weiter: „Sein letzter Wille war, dass seine Organe nach seinem Tod als Spende noch anderen Menschen ein Weiterleben ermöglichen. Fünf Menschen konnte er helfen, drei Menschen ein Weiterleben ermöglichen. Das lindert nicht unseren Schmerz, aber es ist ein kleiner Trost.“

