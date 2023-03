Duisburger Handballer trauern um Detlef Kunz

Duisburg. Der frühere Handballer, Trainer und Funktionär Detlef Kunz ist im Alter von 63 Jahren verstorben. Die Duisburger Vereine tragen Trauer.

Manfred Loepke-Gilles, Urgestein bei den Handballern des OSC Rheinhausen, rang am Sonntag beim Regionalliga-Heimspiel gegen den HC Weiden 2018 um Fassung. Kurz zuvor hatte die Nachricht vom Tod von Detlef Kunz die Runde gemacht. „Ich habe früher mit ihm in einer Mannschaft gespielt. Es ist unfassbar“, sagte Loepke-Gilles. Detlef Kunz ist völlig unerwartet im Alter von 63 Jahren verstorben.

Nicht nur die Handballer des OSC trauern. In den sozialen Netzwerken war am Sonntagabend die Anteilnahme groß. Mehrere Vereine äußerten ihre Trauer. Die Jugendabteilung des VfL Rheinhausen brachte auf den Punkt, dass Kunz eben nicht nur für einen Verein stand: „Du warst nichtmals in den Farben getrennt, du warst in der Sache vereint – du warst bunt. Du warst Handball“, heißt es in einer Stellungnahme.

Die Herren des VfL sagten ihr Punktspiel ebenso ab wie auch die Verbandsliga-Handballer der HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen. „Detlef, du hast dich wie kaum ein anderer für den Handball in Duisburg eingesetzt und kanntest keine Vereinsgrenzen. In unserer Mannschaft warst du dir für keine Aufgabe zu schade und bei allen sehr beliebt“, so die HSG-Mannschaft. Die Handballer des VfB Homberg schreiben: „Wir sind vollkommen erschrocken und unglaublich traurig. Unser Mitgefühl geht an die Familie und Hinterbliebenen.“

Klaus Stephan, Abteilungsleiter beim OSC Rheinhausen, schrieb am Sonntag: „Er war bei jedem Spiel unter Feuer – egal ob als Aktiver oder an der Seitenlinie als Trainer, Co-Trainer, sportlicher Leiter, Betreuer – er war immer aktiv in all den Jahren. Nachher an der Theke gab es dann eine fachkompetente Analyse und man konnte merken, dass neben dem Feuer auch jede Menge Sachverstand wohnte .“ Detlef Kunz verfolgte das Geschehen beim OSC in all den Jahren auch mit einem kritischen Blick. Umso glücklicher war er zuletzt, dass der Klub wieder auf die Handball-Bühne zurückgekehrt war. Bei den Heimspielen des OSC saß Kunz oft auf der Tribüne in der „Meckerecke“ – unweit von Manfred Loepke-Gilles. Klaus Stephan schreibt: „Sein Platz in der Halle in der legendären ,Meckerecke’ wird nun leer bleiben. Wir werden dich sehr vermissen!“

