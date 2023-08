Duisburger Handballer erinnern an Urgestein Detlef Kunz

Duisburg. In Rheinhausen steigt am Sonntag erstmals das Turnier um den „Kevin-Kunz-Cup“. Das Regionalliga-Team des OSC spielt am Samstag in Köln.

Am Sonntag erinnern die Handballer aus dem Duisburger Westen an einen langjährigen Weggefährten, der über die Vereinsgrenzen hinaus verwurzelt war. Der OSC Rheinhausen, der VfB Homberg, der VfL Rheinhausen und die HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen bestreiten ab 11 Uhr das Turnier um den „Kevin-Kunz-Cup“. Detlef „Kevin“ Kunz war im März im Alter von 62 Jahren verstorben.

Detlef „Kevin“ Kunz war als Spieler, Trainer und Funktionär in der Handballszene eine feste Institution. Die beteiligten Vereine wollen nun jährlich zwei Wochen vor dem regulären Saisonstart mit dem Turnier an Detlef Kunz erinnern. Viele ehemalige Mitstreiter von Kunz werden bei einem „Detlef-Kunz-Allstar-Game“ antreten.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Das Geld geht zu einem Teil in die Jugendarbeit der beteiligten Vereine und zum anderen Teil an das „Brückenteam der Uniklinik Essen“. Diese Organisation unterstützt Familien, deren Kinder sich in onkologischer Behandlung befinden.

Der Zeitplan: Ve/Ru/Ka – VfL Rheinhausen (11 Uhr), VfB Homberg – OSC Rheinhausen (12.15 Uhr), E-Jugend-Spiel VfL – HSG (13 Uhr), VfL – OSC (13.45 Uhr), Ve/Ru/Ka – VfB (14.30 Uhr), VfB – VfL (15.15 Uhr), Ve/Ru/Ka – OSC (16 Uhr), Siegerehrung (16.35 Uhr), All-Star-Game (17 Uhr).

OSC Rheinhausen spielt Turnier in Köln

Die Regionalliga-Handballer des OSC Rheinhausen sind bereits am Samstag beim Blitzturnier des Drittligisten LSC Köln im Einsatz. Die Rheinhauser treffen in der Halle an der Ossietzkystraße in Köln zunächst um 16 Uhr auf die Gastgeber, die früher als Longericher SC unterwegs waren. Um 17.30 Uhr folgt das Match gegen Borussia Mönchengladbach. Die Borussen sind als Aufsteiger in der neuen Saison Gegner des OSC Rheinhausen in der Regionalliga. In der Liga treffen die Teams erstmals am 3. November in Mönchengladbach aufeinander. Beim Turnier in Köln können sich beide Mannschaften erstmals beschnuppern.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg