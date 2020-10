Duisburger Handballer befürworten Abbruch

Der VfB Homberg wäre in der Handball-Oberliga in der ersten November-Hälfte schwer beschäftigt gewesen. Nach dem Nachholspiel bei Unitas Haan hätten die Gelb-Schwarzen erst Mettmann-Sport empfangen und wären dann zum Derby bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade angetreten. Doch daraus wird nun nichts, weil die Stadt Duisburg ein Kontaktsport-Verbot aussprach und der Handball-Verband Niederrhein den Spielbetrieb vorerst bis einschließlich 15. November aussetzte.

Bei VfB-Trainer Sascha Thomas stößt die Entscheidung auf Verständnis: „Ich finde es richtig. Es wäre bescheuert, jetzt, wo die Infektionszahlen in die Höhe schießen, weiterzuspielen.“ Seine Mannschaft hängt damit weiter in der Warteschleife. Als „üblen Nachteil“ wertet Thomas, dass die anderen Oberligisten weiter normal trainieren können: „Das ist für uns totaler Mist. Ich muss mir etwas einfallen lassen, wie ich die Jungs bei Laune halte.“

Die HSG Ve/Ru/Ka könnte nach Moers ausweichen

Für die HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen fallen in jedem Fall zwei Partien aus. Am 7. November hätte der Verbandsligist die DJK Adler Königshof II zu Gast gehabt, am 15. November sollte die Partie beim HC TV Rhede stattfinden. Spielertrainer Mirko Szymanowicz kann den Spielstopp nachvollziehen: „Es ist vermutlich die richtige Entscheidung, da die Gesundheit das wichtigste Gut ist. Frustrierend ist es natürlich schon, vor allem nach unserem guten Start und der guten Stimmung, die sich innerhalb des Vereins entwickelt hat.“

„Jetzt heißt es, abzuklären, was trainingstechnisch erlaubt ist“, so Szymanowicz: „Wir müssen uns schließlich bis zum 15. November fit halten für den möglichen Restart.“ Möglicherweise könnte die HSG davon profitieren, dass sie eine Duisburg-Moerser Spielgemeinschaft ist. Die Sporthalle des Berufsbildungszentrums Moers in Hülsdonk und die Sporthalle Bismarckstraße in Meerbeck könnten als Ausweichquartiere dienen.

„Ich kann die Verschärfung der Schutzverordnung im Allgemeinen nur begrüßen, habe aber mit dem einseitigen Verbot des Sportbetriebs nur in Duisburg so meine Probleme“, sagt Henning Weber, Trainer des Frauen-Oberligisten Eintracht Duisburg. Der Coach richtet sich auf eine längere Pause ein: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass in Duisburg dieses Jahr wieder gespielt werden darf.“

„Abschiedstraining“ beim VfB Homberg

Mutlu Yurtseven, Trainer der GSG-Frauen, hält den Liga-Stopp für richtig: „Unter den ganzen Voraussetzungen macht Handballspielen absolut keinen Sinn.“

Helmut Menzel, Trainer der HSG Hiesfeld/Aldenrade, tut sich mit dem Abbruch schwer: „Natürlich ist es nachvollziehbar, dass Dinge in den Griff bekommen werden müssen und dafür Einschränkungen hingenommen werden müssen. Andererseits gibt es bisher keinerlei Anzeichen, dass durch Kontaktsport ansteigende Anzahl an Infektionen entstanden sind.“

Uwe Kiel, Sportlicher Leiter beim Verbandsligisten VfL Rheinhausen, möchte auch die Bücher für dieses Jahr schließen. Ein kontaktfreies Training ohne Kabinen und Duschen ist für Kiel keine Option: „Das haben wir dankend abgelehnt.“ Joshua Wiesehahn, Trainer des Ligakonkurrenten VfB Homberg, hält die Entscheidung ebenfalls für richtig: „Wir haben Mittwoch schon eine Art Abschiedstraining gemacht. Es war definitiv Wehmut zu spüren“

Guido Lai, Trainer der HSG Hiesfeld/Aldenrade II findet die Situation „bitter und deprimierend“. Der Coach hält eine Pause bis Januar für sinnvoll. Lai: „Ich hoffe, dass ich die Spielerinnen motivieren kann, zumindest individuell und alleine laufen zu gehen.“