Duisburger Hallenstadtpokal fällt auch 2022 aus

Im Januar 2020 bejubelten Ahmed Can Simsek und Yunus Kocaoglu den Turniersieg des DSV 1900.

Duisburg. Wie schon im Januar 2021 wird der Duisburger Hallenfußball-Stadtpokal auch 2022 nicht stattfinden. Hygienekonzept derzeit nicht planbar.

In Absprache mit der Fachschaft Fußball hat der Stadtsportbund beschlossen, das Turnier um den Stadtpokal erneut nicht stattfinden zu lassen. Der Hallenkick der besten Duisburger Amateur-Mannschaften in der Halle an der Krefelder Straße war für Anfang Januar des kommenden Jahres geplant.

Als Begründung nennt der SSB die Unsicherheiten bei der Planung einer Hallen-Veranstaltung angesichts der steigenden Corona-Inzidenzzahlen. „Bei einem Turnier mit 20 Mannschaften und, wie wir gehofft haben, zahlreichen Zuschauern, wird es schwer, ein genehmigungsfähiges Hygienekonzept auszuarbeiten und umzusetzen“, erklärt SSB-Geschäftsführer Uwe Busch.

Vereine sollen Planungssicherheit haben

Man wolle den Vereinen und den Spielern aber rechtzeitig ein gewisses Maß an Planungssicherheit geben. „Das ist uns im Moment nicht möglich und das wird sich vermutlich in den kommenden Wochen nicht ändern. Die Politik denkt inzwischen wieder über neue Maßnahmen zum Corona-Schutz nach. Wir müssen uns darauf einstellen, dass die 2G-Regel insbesondere bei Hallenveranstaltungen gilt“, so Busch weiter.

Man habe sich deshalb mit den Verantwortlichen der Fachschaft zusammengesetzt und nach einer Lösung gesucht. Uwe Busch: „Wir waren uns dann irgendwann einig: Zögern und Vertagen macht keinen Sinn. Wir müssen die Pandemie-Pause ein Jahr verlängern.“ Bereits im Januar 2021 hatte die Fachschaft Fußball die traditionsreiche Veranstaltung absagen müssen.

Stadtpokal bleibt im SSB-Kalender

Uwe Busch macht dabei deutlich, dass der Stadtpokal weiterhin eine der feste Veranstaltung im Kalender des SSB bleibt. „Wir haben den Rhein-Ruhr-Marathon zweimal nur als virtuelles Rennen anbieten können. 2022 gehen wir wieder an den Start und haben bereits gute Meldezahlen. Die Duisburger Radwanderung mussten wir 2020 absagen und in diesem Jahr auf den Herbst verschieben. Trotzdem ist uns der Neustart gelungen. Das macht mich auch für den Fußball-Stadtpokal zuversichtlich. 2023 rollt die Kugel wieder“, so der SSB-Geschäftsführer.

Zuletzt wurde im Januar 2020 ein Sieger ermittelt: Damals gewann der Duisburger SV 1900 im Finale gegen Hamborn 07 mit 7:6 nach Neunmeterschießen.

