Duisburger FV 08: Remis auf neuer Anlage

Duisburg. Im ersten Testspiel auf der renovierten Anlage trennt sich der Duisburger FV 08 von der SpVgg Sterkrade-Nord mit 1:1. Selahattin Güner trifft.

„Es war sehr gut, dass wir das erste Spiel auf der neuen Platzanlage nicht verloren haben“, freut sich Mustafa Öztürk, Trainer des Fußball-Bezirksligisten Duisburg 08, dessen Team gegen Landesligist SpVgg Sterkrade-Nord zu einem 1:1 (0:0)-Remis kam.

„Ich habe wichtige Erkenntnisse sammeln können. Schritt für Schritt packen wir nun taktische Elemente dazu“, so Öztürk, der ein „ausgeglichenes, aber chancenarmes Spiel“ sah. Jason Schiewer, ehemals für Hamborn 07 am Ball, schoss die Nordler zehn Minuten nach dem Seitenwechsel in Führung. Gegen Spielende erarbeiteten sich die 08er den Ausgleich. An der Torentstehung waren in der 85. Minute zwei Neuzugänge beteiligt. Den Kopfball von Julian Gardocki konnte der Gästekeeper noch parieren. Den Abpraller nutzte Selahattin Güner, der aus kurzer Distanz zum 1:1 traf.

