Bowling Duisburger Bowlerinnen steigen per Los in die 2. Liga auf

Duisburg. Das Frauenteam des 1. BC Duisburg stieg unverhofft in die 2. Liga auf. Für drei Spielerinnen kam diese Nachricht zu spät.

Eine glückliche Fügung, trotzdem ist die Sache unglücklich gelaufen. So stellt sich aktuell die Situation des Frauen-Bowling-Teams des 1. BC Duisburg dar. Die in Moers beheimateten Duisburgerinnen stiegen in die 2. Bundesliga auf, verlieren aber drei Leistungsträgerinnen.

Der Reihe nach: Der 1. BC führte die NRW-Liga über die gesamte Saison unangefochten an und sicherte sich am vorletzten Spieltag den Meistertitel und das Ticket für die Aufstiegsrunde. Dann folgte der corona-bedingte Saisonabbruch. Der Verband verschob die Aufstiegsspiele zunächst, um sie dann später abzusagen.

Daraufhin brach das erfolgreiche Team auseinander. Mit Nadine Hatkemper, Sabine Sonnenschein und Marissa Meyer entschieden sich drei Leistungsträgerinnen, den Verein zu verlassen, um künftig in der 1. Bundesliga zu spielen.

Ligastart am 10. Oktober

Vielleicht hätten sich die drei Spielerinnen anders entschieden, wenn sie geahnt hätten, dass der 1. BC in der neuen Saison nun doch in der 2. Bundesliga spielen wird. Per Los erhielten die Duisburgerinnen eine Wildcard für die zweithöchste Spielklasse.

Mit einem neu formierten Team wird der 1. BC Duisburg nun am 10. Oktober in Oberhausen gegen den BC Fortuna Kiel in die Saison starten.