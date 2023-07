Duisburger Bezirksligisten stehen vor Trainerdebüts

Duisburg. Einige Bezirksligisten aus Duisburg steigen am Wochenende ins Testspielgeschehen ein. Derweil fuhr A-Liga-Neulings SG Süd den zweiten Sieg ein.

Am Wochenende steigen vier Fußball-Bezirksligisten in die Testspielphase ein. Dabei debütieren drei Trainer. Beim MTV Union Hamborn, der am heutigen Samstag um 15 Uhr den B-Ligisten Post SV Siegfried Hamborn begrüßt, stehen nach dem Abgang von Aufstiegstrainer Dominik Voigt zum ersten Mal Kai Neul und Maik Goralski an der Seitenlinie. Bei der TuS Mündelheim, die um 16.30 Uhr den Moerser Bezirksligisten SV Schwafheim zu Gast hat, leitet Thorsten Ridder zum ersten Mal die Geschicke.

Bereits sein zweites Testspiel bestreitet der SV Genc Osman. Die Neumühler sind morgen beim Bezirksligisten FC Kosova Düsseldorf im Einsatz (15 Uhr). Eine halbe Stunde später rollt beim Duisburger SV 1900 der Ball. Die Wanheimerorter, die in der kommenden Saison von Mehmet Özer gecoacht werden, treffen auf A-Ligist Meiderich 06/95. Mit einem ähnlichen Kaliber bekommt es Viktoria Buchholz zu tun. Das Team von Trainer Göksan Arslan spielt um 15.30 Uhr gegen Croatia Mülheim.

Aufsteiger siegt erneut

Der Kreisliga-Aufsteiger SG Süd 98/20 hat auch sein zweites Testspiel der Saisonvorbereitung gewonnen. Gegen Meiderich 06/95 aus der Parallelgruppe gelang den Südlern ein 4:3 (0:2)-Sieg. Dabei führten die Gäste durch Tore von Syperrek und Weyandt mit 2:0. Nach der Pause drehte der Gastgeber durch Treffer von Serifoski, Türkeri und Yildirim die Partie, ehe Weyandt die Partie erneut ausglich. Den Siegtreffer der Sportgemeinschaft schoss Savci vier Minuten vor dem Ende.

