Duisburg Vikings trauern um Björn Bromberek

Duisburg. Björn Bromberek, der Vorsitzende des Football-Landesligisten Duisburg Vikings, starb am Freitag nach kurzer, schwerer Krankheit.

Björn Bromberek war stets gut gelaunt. Er war ein Mann, der sofort Sympathie verbreitete. Das war aber steigerungsfähig. Denn immer wenn er über Football sprach, war er in seinem Element und strahlte noch mehr. Umso erschütternder ist die Nachricht, die der Landesligist Duisburg Vikings nun bekanntgeben musste: Der 1. Vorsitzende des Vereins ist im Alter von nur 43 Jahren nach kurzer, sehr schwerer Krankheit am Freitag gestorben.

In den Achtzigern fing alles an: In der Jugend der Duisburg Dockers entdeckte er seine Leidenschaft für den Sport mit dem Leder-Ei. Nach seiner Zeit bei den Dockers schloss er sich den Oberhausen Orcas an. „Als unser Sohn schließlich auch Football spielen wollte, fing er wieder an“, erinnert sich seine Ehefrau Tanja Bromberek. Und wie! Er kehrte nicht nur zu den Dockers zurück, sondern baute den Nachwuchsbereich des Vereins neu auf und war als Trainer tätig.

Mit viel Leidenschaft für den Football

Björn Bromberek blieb dem Football in Duisburg treu, als sich die Abteilung anderen Vereinen zuwandte. So war er auch für die Duisburg Seahawks tätig und war an der Fusion mit den Duisburg Thunderbirds maßgeblich beteiligt, aus der 2018 die Duisburg Vikings entstanden sind. Bromberek gestaltete den Neuaufbau der Vikings nachhaltig, gehörte dem Trainerteam an und wurde zudem zum Vorsitzenden gewählt; seine Stellvertreterin wurde Kay Silke Kölbl. Dabei hat Vorstandsarbeit im American Football in Deutschland immer mit viel Leidenschaft zu tun. Denn so groß und bedeutend dieser Sport in den USA auch ist, in Deutschland, gerade in unteren Spielklassen, ist Football eine Randsportart, die viel Aufopferung und ständiger Pionierarbeit bedarf, um die Vereine auf Kurs zu halten. Genau diese Leidenschaft machte Björn Bromberek aus.

Mit folgenden Worten nahmen die Duisburg Vikings Abschied von ihrem Vorsitzenden: „Stets bescheiden, allen helfend, so hat jeder dich gekannt. Unsere Herzen sagen traurig hab für alles tausend Dank! Wo immer du jetzt bist, nichts und niemand wird uns jemals im Herzen trennen.“

Darüber hinaus haben die Vikings in dieser Woche das Herren- und Jugend-Training abgesagt. Auch die Duisburg Dockers haben sich mit einem Statement von ihrem früheren Sportdirektor und Abteilungsleiter verabschiedet und den Hinterbliebenen ihr Beileid ausgedrückt.

