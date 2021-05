Duisburg statt Oklahoma: Sitzvolleyballer spielen um Tokio

In Rio de Janeiro belegte die deutsche Mannschaft Rang sechs im paralympischen Sitzvolleyball-Turnier.

Duisburg. Die deutschen Sitzvolleyballer müssen das Qualifikationsturnier in der Sportschule gewinnen, um die Paralympischen Spiele in Tokio zu erreichen.

Dass Sport, wenn er denn überhaupt über die Bühne geht, vor leeren Rängen stattfindet, ist seit Ausbruch der Pandemie leider unschöner Standard. Je „kleiner“ eine Sportart ist, umso bedauerlicher. Denn die Sitzvolleyballer hätten sich sicher gerne etwas prominenter präsentiert – nun kämpft die Nationalmannschaft fast schon ein wenig versteckt in der Sportschule Wedau um die Tickets für die Paralympischen Spiele in Tokio.

Im Para-Volleyball spielt Deutschland bislang eine gute Rolle. Im inzwischen nicht mehr betriebenen Standvolleyball wurden die Deutschen bereits Weltmeister und gewannen 2012 Bronze bei den Paralympischen Spielen. Inzwischen ist aber nur noch die sitzende Variante im Programm der paralympischen Wettkämpfe. In Rio de Janeiro lief es allerdings vor fünf Jahren im Sitzvolleyball wiederum nicht so gut. Am Ende sprang Rang sechs für die deutsche Mannschaft heraus.

Sechs Teams im Turnier

In Duisburg muss die Nationalmannschaft nun das Turnier gewinnen, um den letzten Startplatz in Tokio zu ergattern. Die Pandemie macht die Vorbereitung darauf nicht gerade leichter, weil dem Team kein aktuelles Videomaterial zur Verfügung steht. Dennoch dürfen die USA und Kasachstan beispielsweise als schwere Gegner gelten. Ähnliches gilt für die Ukraine. Die Mannschaft des Deutschen Behindertensportverbandes belegt derzeit im Sitzvolleyball Rang acht der Weltrangliste.

Das Turnier in Duisburg ist bereits der zweite Versuch, das letzte Tokio-Ticket zu vergeben. Ursprünglich hätten sich die sechs Mannschaften im vergangenen Jahr in Oklahoma treffen sollen, was aufgrund der Pandemie dann aber nicht möglich war.

In der Vorrundengruppe A trifft Deutschland auf Kasachstan und Kanada; die Ukraine, die USA und Kroatien bilden die Gruppe B. Am heutigen Dienstag (11 Uhr) geht es gegen Kanada, am Mittwoch (15 Uhr) gegen Kasachstan. Es folgt eine zweite, neu gemischte Gruppenphase und schließlich Halbfinale (Freitag, 4. Juni) und Finale (Samstag, 5. Juni).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg