Duisburg Ducks treffen im Halbfinale auf Krefeld

Duisburg. Der Gegner der Duisburg Ducks im Play-off-Halbfinale der Skaterhockey-Bundesliga steht fest. Personelle Veränderung bei den Enten.

Verlängerung. Spiel drei. Knapper kann ein Skaterhockey-Bundesligist kaum die nächste Play-off-Runde erreichen. Am Ende aber hatte der Crefelder SC die Samurai Iserlohn mit 8:5 nach 80 Minuten niedergerungen. Da zeitgleich die Moskitos Essen mit 9:8 nach Penaltyschießen gegen die Düsseldorf Rams gewannen, stehen die Krefelder als Gegner der Duisburg Ducks im Halbfinale fest.

„Ein machbarer Gegner“, sagte Trainer Christian Perlitz, der sich das Spiel vor Ort angeschaut hat. In der Hauptrunde hatten die Ducks zweimal knapp verloren (8:9, 6:8). „Im ersten Spiel war für Krefeld viel Glück dabei, im zweiten waren wir stark dezimiert“, geht Perlitz selbstbewusst in dieses Best-of-Three-Duell, das am Wochenende in Krefeld beginnen wird. Neben Henrik Müller (Kreuzbandriss) fällt nun auch Peter Jänike (Fingerbruch) aus, der gerade in Unterzahl ein immens starker Spieler ist. Doch die Ducks bekommen Unterstützung: Denn der frühere Kapitän Philip Müller, der nach der Saison 2022 aufgehört hatte, springt ein und unterstützt das Team.

