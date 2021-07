Duisburg Ducks testen in Iserlohn

Duisburg. Nach über 16 Monaten Pause bestreitet der Skaterhockey-Bundesligist Duisburg Ducks in Iserlohn sein erstes Testspiel.

Der 7. März 2020 – das war der letzte Tag, an dem der Skaterhockey-Bundesligist Duisburg Ducks mit seiner Herren-Mannschaft ein Spiel bestritten hat. Es war das Auftaktspiel der Saison – und zugleich das Saisonende. Die Spielzeit wurde danach aufgrund der Corona-Pandemie erst unter-, einige Monate später dann abgebrochen. Am heutigen 17. Juli 2021 ist es endlich wieder so weiter: Die Enten bestreiten ein Vorbereitungsspiel bei den Samurai Iserlohn. Bully ist um 16.30 Uhr.

So groß die Vorfreude bei den Schwarz-Weißen auch ist – so lang ist auch die Ausfallliste. Paul Fiedler, Jan Kümmel, Jakob Theiß, die Nachtwey-Brüder Elias und Raphael, Philip Müller und Felix Siry. Sie alle sind erst eine Woche später dabei, wenn die Ducks ein Dreier-Turnier gegen mit den Samurai Iserlohn und den Düsseldorf Rams (24. Juli, ab 12 Uhr, jeweils dreimal 15 Minuten, durchlaufende Zeit) organisieren. „Das ist natürlich schade, aber ich habe jeden einzelnen in dieses Team geholt, weil ich ihm oder ihr zu 100 Prozent zutraue, in der Bundesliga zu spielen“, sagt Trainer Sven Fydrich. Das heißt auch, dass Sally Klöser über 60 Minuten im Tor stehen wird, weil Theiß und Siry fehlen. „Sally ist eine gute Torhüterin, sie hat unser volles Vertrauen“, so Fydrich.

