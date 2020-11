Duisburg Ducks starten im April in die neue Saison

Wenn die Duisburg Ducks in der Skaterhockey-Bundesliga der Herren wieder zum Schläger greifen, wird über ein Jahr vergangenen sein, seitdem die Enten zum letzten Mal um Punkte gespielt haben. Bei einer Online-Arbeitstagung der Skaterhockey-Kommission ISHD haben Verband und Vereine die Rahmenbedingungen für die Saison 2021 festgelegt.

Eine zentrale Entscheidung dabei lautet: „Wir werden einen Monat später als üblich, also Ende März beziehungsweise Anfang April in die Saison starten“, berichtet Paul Fiedler, 2. Vorsitzender der Ducks. Die Idee dahinter ist klar: „Wir hoffen natürlich, dass die Temperaturen dann schon besser werden und wir vielleicht eine Impfsituation haben, die es uns erlaubt, optimistisch in die Saison zu starten“, so Fiedler.

Pokal pausiert

Der „verlorene Monat“ soll auf eine Art und Weise kompensiert werden, der aus Duisburger Sicht schon etwas Ironie in sich birgt. Die Ducks hatten in der Saison 2012, als die das Finale gegen Essen erreicht hatten, letztmals am ISHD-Pokal teilgenommen und seither auf die Teilnahme verzichtet. Nun wollten die Enten wieder in diesem Wettbewerb starten – der nun aber für ein Jahr ausgesetzt wird. „Wir haben dagegen gestimmt, aber die Mehrheit war dafür“, so Fiedler.

Die 1. Herren-Bundesliga wird wie gemeldet wieder mit zehn Mannschaften in die Saison starten. Durch den Verzicht der Commanders Velbert, die weder für die 1. noch für die 2. Liga gemeldet haben, rücken die Düsseldorf Rams nach; und aufgrund einer beendeten Kooperation gehen statt der Red Devils Berlin die Berlin Buffalos an den Start.

Die teilnehmenden Teams sind also: Duisburg Ducks, Rockets Essen, Crash Eagles Kaarst, Crefelder SC, HC Köln-West Rheinos, TV Augsburg, Samurai Iserlohn, Bissendorfer Panther, Berlin Buffalos, Düsseldorf Rams.

Damen-Europapokal in Berlin

Für die Ducks-Damen steht bereits der erste Termin fest: Das Turnier um den Europapokal findet vom 25. bis zum 27. Juni in Berlin statt; Gastgeber sind die Spreewölfe Berlin. Alle den Nachwuchs betreffenden Fragen wurden ausgelagert und werden nun erst im Januar besprochen.

Nach wie vor hoffen die Ducks darauf, dass die U-13-Schüler nach dem Abbruch der Saison 2020 in die 1. Liga aufsteigen dürfen.