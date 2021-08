Skaterhockey-Bundesliga Duisburg Ducks starten am 14. August mit Derby in Essen

Duisburg. Bereits in zwei Wochen beginnt die Kurzsaison 2021 in der Skaterhockey-Bundesliga. Für die Ducks geht es mit einem Derby los.

Nun steht der Fahrplan für die Kurzsaison 2021 in der Skaterhockey-Bundesliga fest. Am 14. August starten die Duisburg Ducks mit einem Auswärtsspiel in Essen in eine Spielzeit, die nur acht Punktspiele umfassen wird, da die Bundesliga in zwei Fünfer-Gruppen geteilt wird. Die Ersten und Zweiten beider Staffeln erreichen die Play-offs, die nur in Hin- und Rückspiel ausgetragen werden. Ein Absteiger wird nicht ermittelt. Die Enten treffen in ihrer Gruppe neben den Rockets Essen noch auf die Samurai Iserlohn, die Bissendorfer Panther und Unitas Berlin, ein Zusammenschluss der Buffalos und Red Devils aus der Bundeshauptstadt.

„Hauptsache, wir spielen“

„Es ist mir eigentlich egal, gegen wen wir spielen. Die Hauptsache ist, dass wir überhaupt wieder spielen“, sagt Ducks-Trainer Sven Fydrich, der am liebsten schon losgelegt hätte. Für Montag, 9. August, planen die Duisburger noch ein Testspiel gegen die Düsseldorf Rams, die mit den Crash Eagles Kaarst, dem Crefelder SC, den HC Köln-West Rheinos und dem TV Augsburg in der Gruppe B der Bundesliga spielen werden. Sicher ist dieser Termin aber noch nicht. Zudem planen die Ducks, das für den 29. August geplante Bundesliga-Auswärtsspiel in Iserlohn zu verlegen.

Der Spielplan der Duisburg Ducks in der Gruppe A der Bundesliga:

Sa., 14. August, 18 Uhr: Rockets Essen – Ducks; So., 29. August, 17 Uhr: Samurai Iserlohn – Ducks; So., 5. September, 15 Uhr: Unitas Berlin – Ducks; So., 12. September, 16.30 Uhr: Ducks – Rockets Essen; Sa., 18. September, 17 Uhr: Bissendorfer Panther – Ducks; Sa., 25. September, 19 Uhr: Ducks – Samurai Iserlohn; So., 3. Oktober, 16.30 Uhr: Ducks – Unitas Berlin; So., 10. Oktober, 16.30 Uhr: Ducks – Bissendorfer Panther.

