Duisburg Ducks spielen erstmals um den Challenge Cup

Duisburg. Zwei unbekannte Gruppengegner beim Turnier in der Schweiz: Skaterhockey-Bundesligist Duisburg Ducks spielt um europäischen Titel.

Was der SHC Buix so drauf hat? Oder die Fight Pigs Gersau? „Ganz ehrlich, das weiß ich nicht“, sagt Christian Perlitz, Trainer des Skaterhockey-Bundesligisten Duisburg Ducks. Obwohl die Enten nun schon 15 Mal an einem Europapokal und noch viel öfter an internationalen Turnieren teilgenommen haben, trafen sie noch nie auf diese beiden Schweizer Mannschaften. Doch es gibt eine weitere Premiere: Erstmals überhaupt nehmen die Ducks am Challenge Cup teil, also dem Europapokalturnier, für das man sich über die nationalen Pokalwettbewerbe qualifizieren kann.

Vorrunde am Samstag

„Zum Glück spielen diese beiden Teams am Freitagabend gegeneinander“, sagte Perlitz während der Woche, bevor sich der Duisburger Tross in Richtung Avenches in der Schweiz aufgemacht hat. So konnten sich die Schwarz-Weißen, die erst am Samstag ins Geschehen eingreifen, einen ersten Eindruck verschaffen. Avenches, das zu Römerzeiten Aventicum hieß, was zum Namensgeber für den gastgebenden Verein SHC Rolling Aventicum wurde, ist ein kleiner Ort von nur etwas mehr als 4600 Einwohnern. Dort treffen die Ducks am Samstag in der Vorrunde auf die London Knightz (8.40 Uhr), den Zweitligisten Ahauser Maidy Dogs (12.40 Uhr), den SHC Buix (15.20 Uhr) und die Fight Pigs Gersau (18 Uhr); tags darauf stehen die K.-o.-Spiele an.

„Ich denke, zu den Favoriten auf den Turniersieg gehören die Moskitos Essen, der SHC Rossemaison und der SHC Rolling Aventicum“, sagt Perlitz. Diese drei Teams spielen in der Parallelgruppe – wie auch die Dukes Graz und die Havering Hawks. „Wir wollen so weit wie möglich kommen“, sagt Christian Perlitz, dessen Team allerdings nicht vollzählig zu den Eidgenossen reisen konnte.

