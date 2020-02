Duisburg Ducks gewinnen, haben aber Anlaufschwierigkeiten

Duisburg. Die Duisburg Ducks gewinnen im letzten Test gegen den Crefelder SC II mit 8:2. Doch das erste Drittel war misslungen. Saisonstart steht bevor.

Die Duisburg Ducks haben auch das dritte und letzte Testspiel gewonnen. Gegen den Zweitligisten Crefelder SC II gewann der Skaterhockey-Bundesligist am Mittwochabend mit 8:2 (2:2, 3:0, 3:0). Für Begeisterungsstürme bei Trainer Gordon Kindler sorgte diese Partie allerdings nicht. „Das erste Drittel war katastrophal“, ärgerte sich der Coach.

„Im ersten Abschnitt haben wir alles vermissen lassen – Körperspannung, Einstellung, Schnelligkeit“, so Kindler. So lagen die Ducks gegen die Krefelder Reserve, die in der vergangenen Saison Dritter in der 2. Bundesliga Nord geworden war, sogar zweimal zurück. Mit einem 2:2 ging es in die erste Pause. „Es geht in Testspielen nicht um das Ergebnis. Die Art und Weise hat mich aber schon geärgert“, so Kindler.

Keine Gegentore in Dritteln zwei und drei

Immerhin: Es wurde besser. „Wir haben uns von Drittel zu Drittel gesteigert und in den letzten 40 Minuten dann auch kein Gegentor mehr zugelassen“, berichtet der Coach. „Wir haben auch einige schöne Tore geschossen, aber wir dürfen uns nicht vormachen, dass es gegen einen Bundesligisten so leicht werden wird.“

Ursprünglich hatten die Enten noch ein weiteres Testspiel gegen die eigene zweite Mannschaft in Betracht gezogen. Kindler: „Ich halte es aber für wichtig, dass wir vor dem Bundesliga-Start noch einmal intensiv trainieren. Daher haben Sven Fydrich als Trainer unserer zweiten Mannschaft und ich uns verständigt, darauf zu verzichten.“

Die Tore für die Ducks erzielten Paul Fiedler, Pascal Rüwald (je 2), Pascal Behlau, Julien Marten, Raphael Nachtwey und Sebastian Schröder.