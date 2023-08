Duisburg Ducks geben drei Siege als Ziel vor Play-offs aus

Duisburg. Die Ducks wollen sich im Schlussspurt das Play-off-Heimrecht sichern. Am Samstag sind die Bissendorfer Panther in der Sporthalle Süd zu Gast.

Die Vorgabe ist einfach: alles gewinnen. „Ich habe es der Mannschaft noch einmal gesagt, dass es unser Ziel ist, aus den letzten drei Spielen neun Punkte zu holen“, sagt Christian Perlitz, der Trainer der Duisburg Ducks. Aktuell sind die Enten in der Skaterhockey-Bundesliga Vierter – mit eben jenen neun Punkten sollten sie auch nach dem Ende der regulären Saison diesen Platz innehaben und dann mit Heimrecht ins Play-off-Viertelfinale starten. Am Samstag (18.15 Uhr, Sporthalle Süd) sind die Bissendorfer Panther zu Gast. Danach folgen die Partien in Iserlohn (9. September) und gegen Düsseldorf (16. September).

Viele Ausfälle

Leicht ist die Aufgabe freilich nicht. Am vergangenen Wochenende haben die Wedemärker ihr Heimspiel gegen Essen nach Penaltyschießen gewonnen – allerdings sind die Partien früher in Bissendorf, aktuell in Lehrte immer etwas speziell, da das Spielfeld recht groß ist. Bei den Panthern gewannen die Ducks nach Drei-Tore-Rückstand im Penaltyschießen. Daheim sind die Voraussetzungen freilich andere – allerdings können die Enten voraussichtlich nur mit zehn, maximal mit zwölf Feldspielern und zwei Torhütern auflaufen, da die übrigen Spieler aus diversen Gründen ausfallen. Auch Pascal Behlau ist nicht dabei, was freilich eine Schwächung der Ducks darstellt. Dennoch ist ein Sieg drin – denn Bissendorf steht im Zehnerfeld nur auf Rang acht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg