Duisburg Ducks bieten wieder eine Inline-Laufschule an

Duisburg. Die Duisburg Ducks legen am Sonntag wieder los. Für die ganz Kleinen, aber auch für Ältere. Dabei kann der Skatepass des DRIV erworben werden.

Endlich geht es auch für die Jüngsten wieder los. Wobei das so eine Sache ist: „Wir machen weder nach unten noch nach oben irgendwelche Altersbeschränkungen“, erklärt Sally Klöser vom Skaterhockey-Bundesligisten Duisburg Ducks, der ab Sonntag wieder seine Inline-Laufschule in der Sportschule Duisburg-Süd an der Mündelheimer Straße anbietet. „Unser jüngster Teilnehmer war drei Jahre alt. Wir hatten aber auch schon Erwachsene dabei.“

Immer wieder sonntags geht es nun auf die Rollen – im Regelfall von 11 bis 12 Uhr, wie es auch aktuell der Fall ist. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können dabei den Skatepass des Deutschen Rollsport- und Inline-Verbandes erwerben. Es geht los es mit der Starterrolle und steigert sich über die bronzene und silberne bis zur goldenen Rolle. Wer reinschnuppern will, hat die Gelegenheit dazu, denn „die erste Schnuppereinheit ist kostenlos“, berichtet Klöser. Danach kostet ein Einzelticket sechs Euro, eine Zehnerkarte 50 Euro. Voraussichtlich wird es in diesem Jahr keine zehn Trainingseinheiten mehr geben können, da die Laufschule in den Ferien pausiert. „Aber die Zehnerkarten sind natürlich auch noch im kommenden Jahr gültig“, so Klöser.

Viele spielerische Elemente

Die Kids sind mit viel Spaß bei der Sache. Foto: Duisburg Ducks

„Die Kids lernen mit vielen spielerischen Elementen das Inlineskaten“, so die Ducks-Trainerin. Laufschul-Coach ist Jana Baaske, die selbst Skaterhockey in der Jugend, aber auch schon im Damen-Team der Ducks spielt. Sie wird von den Jugendspielern Philipp Meeßen und Stephan Dinacher unterstützt. „Jana macht das richtig gut und hat ein gutes Händchen für die Kleinen“, so Klöser.

Die Kinder lernen dabei auch das richtige Fallen, um sich nicht wehzutun. Ansonsten geht es ums Vorwärts-, Kurven- und Rückwärtslaufen. „Auch Hindernisse müssen überwunden werden. Das alles passiert mit sehr vielen spielerischen Elementen“, berichtet Klöser. „Je nach Gruppe nehmen wir auch schon mal Hockeyschläger dazu.“ Die Laufschule ist nicht ausschließlich dazu gedacht, Skaterhockey-Nachwuchs für die Ducks zu finden. Doch oft passiert genau das: Klöser: „Zehn Spieler aus dem Jahrgang 2012 haben in unserer Laufschule angefangen.“ Doch egal, ob es hinterher mit Schläger und Ball weitergeht: „Die Kids haben immer ungeheuer viel Spaß und wollen unbedingt wiederkommen.“

In der Halle Süd gilt Maskenpflicht. Plätze für Eltern auf der Tribüne sind genau markiert. Die Kinder müssen die Masken bis zum Spielfeld tragen, dürfen sie dort aber ausziehen. Via E-Mail gibt es Infos und sind Anmeldungen möglich. Die Adresse lautet: geschaefts­stelle@duisburg-ducks.de. Man kann aber direkt zum Training kommen und sich dort melden. Ein Helm (auch Fahrradhelm), Knieschoner und nach Möglichkeit auch Handschoner sollten mitgebracht werden.