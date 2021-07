Duisburg Ducks bestreiten Vorbereitungsturnier

Trainer Sven Fydrich schaut sich sein Team am Samstag im Vorbereitungsturnier genau an.

Duisburg. Die Duisburg Ducks treten am Samstag ab 12 Uhr in einem Turnier daheim gegen die Samurai Iserlohn und Düsseldorf Rams an.

Nach dem ersten Test in der zurückliegenden Woche geht es für den Skaterhockey-Bundesligisten Duisburg Ducks am Samstag daheim weiter: Die Enten haben die Samurai Iserlohn und die Düsseldorf Rams zu einem Vorbereitungsturnier eingeladen. Um 12 Uhr spielen die beiden Gästeteams gegeneinander, um 13.30 Uhr sind die Hausherren gegen Iserlohn an der Reihe, gegen 15 Uhr geht es gegen Düsseldorf weiter. Gespielt wird pro Spiel dreimal 15 Minuten durchlaufende Zeit.

Disziplin und Defensive

In 40 von 60 Minuten haben die Ducks das Ganze im ersten Testspiel nach 16 Monaten Pause in Iserlohn ordentlich gemacht, haben aber im Mittelabschnitt die Disziplin vermissen lassen und nach zahlreichen Strafminuten das Spiel deutlich verloren. „Darum geht es und wir haben das auch im Training besprochen“, sagt Ducks-Trainer Sven Fydrich. „Wir müssen aus solchen Situationen heraus bleiben, müssen ruhig sein. Das ist eine Frage der Disziplin. Aber dafür sind Vorbereitungsspiele da.“

Nachdem Sally Klöser im ersten Spiel im Tor stand, bekommen nun Jakob Theis und Felix Siry während des Turniers jeweils eine Partie. „Es ist gut, dass wir offensiv denken, wir müssen aber auch hinten dicht machen und uns dabei auch gegenseitig pushen. Dann entstehen die Offensivaktion automatisch“, so Fydrich, der weitere Testspiele bestreiten möchte. „Das ist in der Ferienzeit aber nicht ganz einfach.“ Die Saison wird voraussichtlich am Wochenende 14./15. August beginnen.

