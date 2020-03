Duisburg. Duisburg 08 nähert sich in der Landesliga der Abstiegszone. Gelb-Weiß Hamborn muss den Titeltraum in der Bezirksliga allmählich begraben.

In der Frauenfußball-Landesliga rückt Neuling Duisburger FV 08 inzwischen bedrohlich in die Nähe der Abstiegszone, nachdem es auch im Heimspiel gegen den SV Budberg II nur ein 1:1 (0:1)-Unentschieden gab. Nach Budbergs Führung konnten die Hochfelderinnen in der 66. Minute wenigstens noch den Ausgleich schaffen, den Pia Langhals erzielte. „Die Punkteteilung geht heute in Ordnung. Das war ein faires Spiel“, erklärt 08-Trainer Selahattin Demirbas.

In der Bezirksliga büßte Gelb-Weiß Hamborn wohl die letzten Hoffnungen auf den Titel ein, nachdem es im Verfolgerduell beim Tabellenzweiten Rhenania Bottrop eine deftige 3:6-Niederlage gab. Dabei hatten die Hambornerinnen zur Pause noch mit 2:0 geführt, verloren dann aber ihre Linie und damit auch das Spiel. Hamborns Treffer erzielten Leyla Özet (2) und Jacqueline Scholz. Eintracht Duisburg gewann trotz einer roten Karte beim Tabellenletzten RSV Praest mit 2:0 (1:0). Für die Treffer sorgten Laura van Loosen und Sabine Gehrmann. Der SV Wanheim 1900 musste sich TuB Mussum auswärts mit 0:1 (0:0) geschlagen geben.

Spiel der MSV-Reserve fiel aus

In der Gruppe 1 der Kreisliga bleibt die TS Rahm das Maß aller Spiele und ist weiter ungeschlagener Tabellenführer, nachdem es auch gegen den Tabellendritten SV Duissern einen 3:0 (1:0)-Sieg gab. Duissern büßte damit wohl die letzte Chance ein, Rahm noch einholen zu können.

Diese Möglichkeit hat noch der Tabellenzweite TuS Mündelheim mit zwei Punkten Rückstand auf die Rahmerinnen. Mündelheim holte sich drei Punkte bei Sparta Bilk, allerdings nur nach 66 Minuten, weil Bilk dann beim Stande von 0:13 das Handtuch warf. Das Spiel zwischen ETuS Bissingheim und Eintracht Duisburg II fiel aus, weil die Eintracht einmal mehr nicht antrat. In der Gruppe 7 verlor der OSC Rheinhausen mit 0:2 (0:0) beim TuS Borth und rutscht auf Rang drei an.

In der Niederrheinliga ist das Spiel von Spitzenreiter MSV Duisburg II beim SV Walbeck witterungsbedingt ausgefallen.