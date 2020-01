Düsseldorfer Fehler macht dem CR das Leben schwer

Immer noch gute Laune nach dem überragenden Punktgewinn gegen Rot-Weiß Köln? „Nicht so wirklich“, war Susi Wollschläger, die Trainerin des Club Raffelberg in der Hallenhockey-Bundesliga der Frauen, einigermaßen bedient. Am Sonntag hatten sich die Duisburgerinnen durch das 2:2 gegen den Viertelfinalkandidaten in eine gute Ausgangslage im Kampf um den Klassenerhalt gebracht. Nun muss der CR möglicherweise zusehen, wie sich die Sache ins Gegenteil verkehrt.

„Der Düsseldorfer HC hat im Spiel gegen Bonn offenbar eine nicht spielberechtigte Spielerin eingesetzt“, so die Trainerin. „Es geht um einen Neuzugang. Der DHC hatte offenbar beim Deutschen Hockey-Bund angefragt, ob sie spielberechtigt ist, was bejaht worden sei. Allerdings habe es nicht die Info gegeben, dass das nur für den Nachwuchs und die Regionalliga, nicht aber für die Bundesliga gelte“, fasst Wollschläger die Situation zusammen. Da Bonn als der um einen Punkt schlechtere Letzte der Gegner war, könnte aus dem 11:2 für Düsseldorf ein 5:0 für Bonn werden. „Mit dieser Wertung würde der DHB massiv in den Abstiegskampf eingreifen. Selbst der Crefelder HTC wäre plötzlich nochmal in der Verlosung.“ Wollschlägers Vorschlag für eine sportliche Lösung: „Man könnte das Spiel zwischen Düsseldorf und Bonn wiederholen.“ Der Raffelberger Vereinsvorstand ist inzwischen involviert und kümmert sich um die Sache.

„Crunchtime“ in der Saison

Derweil geht es in die „Crunchtime“ der Saison. Am Samstag (16 Uhr) geht es zum Crefelder HTC; am Sonntag (12 Uhr) ist „High Noon“ zu Hause gegen den Bonner THV. „Wir stellen uns auf die schlechteste Entscheidung in dem Fall ein, streichen das aber völlig aus unseren Köpfen. Wir werden am Wochenende unseren Job machen“, zeigt sich Wollschläger kämpferisch.

Und das zurecht – immerhin war Raffelberg kurz vor Weihnachten nahe am (echten) Punktgewinn gegen den Meister aus Düsseldorf und knöpfte zuletzt Köln wie erwähnt einen Zähler ab. „Das Selbstbewusstsein ist da“, betont die Trainerin. „Krefeld hat eine gute Abwehr, die es zu knacken gilt. Im Hinspiel gegen Bonn, das remis endete, waren wir die bessere Mannschaft, haben aber die Chance nicht genutzt.“