Ducks U 13: Nun geht es um den Pokal und die Meisterschaft

Duisburg. Die U-13-Mannschaft der Duisburg Ducks beendet die reguläre Erstliga-Saison auf dem zweiten Rang. Am Samstag steht das Pokalfinale auf dem Plan.

Die reguläre Skaterhockey-Saison ist für die U-13-Mannschaft der Ducks zu Ende – nun geht es für die jungen Enten um den ISHD-Pokal und um die Meisterschaft. Zum Abschluss gewannen die jungen Duisburger mit 12:2 (3:0, 2:1, 7:1) bei den Samurai Iserlohn und 9:4 (4:1, 2:2, 3:1), sodass der aktuelle Deutsche Meister dieser Altersklasse die Saison in der 1. Liga West als Zweiter beendet.

Saison mit Höhen und Tiefen

„Das war eine Saison mit Höhen und Tiefen“, sagt Trainerin Sally Klöser. „Die Höhen haben natürlich überwogen, aber leider treiben mich die Kids manchmal zur Weißglut, weil sie gegen die leichteren Gegner oft nur das tun, was nötig ist“, sagt Klöser. „Es war klar, dass wir eine derart überragende Saison nicht wiederholen können. Dennoch hat sich das Team hervorragend behauptet in einer Liga, in der die ersten Vier sich gegenseitig schlagen können.“ So verloren die Ducks Anfang September knapp gegen Düsseldorf, nur um tags darauf zweistellig gegen Krefeld zu gewinnen.

Nun geht es schon am Samstag (13.30 Uhr) im Rahmen des Finaltages in Krefeld um den Sieg im ISHD-Pokal. Gegner im Endspiel sind die Crash Eagles Kaarst. Play-off-Gegner im West-Halbfinale ist der Crefelder SC.

Tore gegen Iserlohn: Levi Sellger, Stan Langley (je 3), Henri Wolf, Nathaniel Tollmann (je 2), Liam Jansen, Piere Stahlberg; gegen Menden: Stahlberg (3), Sellger, Tollmann (je 2), Langley, Wolf.

Derweil ist die U-16-Jugend nur noch einen Sieg vom Aufstieg in die 1. Liga West entfernt. Nach dem 17:0 (4:0, 8:0, 5:0) bei Schlusslicht Ahauser Maidy Dogs entscheidet sich der Sprung nach oben im Spiel gegen Menden, das allerdings erst am 28. Oktober stattfindet.

Tore: Leandro Schulz (5), Anton Ponomarev (4), Maurice Runte (3), Johannes Gasthuber (2), Oskar Schneider, Marlon Frischeisen, Nora Fischer.

