Ducks treffen im Pokal erneut auf einen Landesligisten

Duisburg. Nach dem 46:0 gegen Essen III spielen die Ducks-Herren nun gegen den Crefelder SC IV. Auch die übrigen Teams sind noch im Rennen.

Wahrscheinlich an Christi Himmelfahrt – sprich am Donnerstag, 18. Mai – wird sich entscheiden, ob der Skaterhockey-Bundesligist Duisburg Ducks ins Viertelfinale des ISHD-Pokals einziehen wird. Die Chancen stehen allerdings nicht schlecht.

Krefelds „Vierte“ siegte in Liga und Pokal

Nachdem die Enten in der 2. Runde beim 46:0-Auswärtssieg gegen Landesliga-Schlusslicht Moskitos Essen III einen neuen Rekord, zumindest für die erste Herrenmannschaft des Vereins, aufgestellt haben, bekommt es die Mannschaft von Trainer Christian Perlitz wieder mit einem Landesligisten zu tun. Die Enten müssen beim Crefelder SC IV ran, der anders als die Essener in der Parallelgruppe immerhin schon ein Spiel gewonnen und sich in der zweiten Pokalrunde deutlich mit 15:3 bei den Ahauser Maidy Dogs II durchgesetzt hat.

Die U-19-Junioren bekommen es am 20. Mai daheim mit CSL Detmold zu tun. Die U-16-Jugend spielt am gleichen Tag zu Hause gegen die Düsseldorf Rams; tags darauf müssen die U-13-Schüler bei den Pulheim Vipers ran. Für alle drei Nachwuchsteams ist es das Viertelfinale. Die Damen bestreiten ihr Pokal-Vorrundenturnier wohl am 17. Juni. Die Gruppeneinteilung: Gruppe A: Düsseldorf Rams, Pulheim Vipers, Spreewölfe Berlin; Gruppe B: Duisburg Ducks, Mendener Mambas, Bockumer Bulldogs.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg