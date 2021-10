Ducks-Frauen verlieren erstmals – und stehen im DM-Finale

Duisburg. Die ersatzgeschwächte Frauen-Mannschaft der Duisburg Ducks verlor zwar, hat aber die Finalteilnahme um die Deutsche Meisterschaft bereits sicher.

Die Skaterhockey-Frauen der Duisburg Ducks haben ihre erste Niederlage in der laufenden Bundesliga-Saison hinnehmen müssen. Die Enten unterlagen auswärts den Bockumer Bulldogs mit 4:6 (1:2, 1:2, 2:2). Der Ärger darüber war aber nicht allzu groß, denn seit dem Wochenende steht auch fest, dass diese beiden Mannschaften die Plätze eins und zwei belegen und damit das Play-off-Finale um die Deutsche Meisterschaft bestreiten werden.

„Uns fehlten an diesem Tag gleich acht Spielerinnen. Wäre das so nicht passiert, hätten wir die Partie gewonnen“, ist sich Trainer Christian Perlitz sicher. Die Krefelderinnen lagen nach dem Duisburger Führungstreffer zwischenzeitlich mit 4:1 vorne. Danach kamen die Ducks zwar immer wieder heran, zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr. Die Tore für Duisburg erzielten Lea Zimmermann, Jana Bagusat, Lisza Fink und Sally Klöser.

Es geht noch um Platz eins

In den verbleibenden Spielen geht es noch um Rang eins und damit um das Heimrecht im entscheidenden Finalrückspiel. Bockum hat noch eine Partie und kann auf 19 Punkte kommen, die Ducks spielen noch am Sonntag in Assenheim sowie am 6. November gegen Menden und könnten 21 Zähler erreichen.

Das Finalhinspiel beim Tabellenzweiten findet am 13./14. November statt; eine Woche später geht es im Rückspiel – die Play-offs sind coronabedingt verkürzt – um die Deutsche Meisterschaft, die die Ducks zuletzt 2018 gewannen.

